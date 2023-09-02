В Дагестане погиб солист Большого театра

Опубликовано: 19:23, 2 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Во время отдыха в Дагестане по не уточненным причинам погиб 47-летний популярный оперный певец, солист Большого театра Максим Пастер.

Труппа Большого театра через соцсети сообщила о прискорбной новости: скоропостижно ушел из жизни один из наиболее популярных российских оперных певцов, солист ГАБТ Максим Пастер.

Максим Пастер умер накануне в Махачкале, куда он уехал в отпуск. Ему было всего 47 лет.

Не уточняется, что стало причиной смерти оперного певца на отдыхе в Дагестане.

Ожидается, что тело Максима Пастера будет доставлено в Москву в следующую среду, тогда же предварительно пройдет церемония прощания.