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В Дагестане погиб солист Большого театра

В Дагестане погиб солист Большого театра
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Во время отдыха в Дагестане по не уточненным причинам погиб 47-летний популярный оперный певец, солист Большого театра Максим Пастер.

Труппа Большого театра через соцсети сообщила о прискорбной новости: скоропостижно ушел из жизни один из наиболее популярных российских оперных певцов, солист ГАБТ Максим Пастер.

Максим Пастер умер накануне в Махачкале, куда он уехал в отпуск. Ему было всего 47 лет.

Не уточняется, что стало причиной смерти оперного певца на отдыхе в Дагестане.

Ожидается, что тело Максима Пастера будет доставлено в Москву в следующую среду, тогда же предварительно пройдет церемония прощания.

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