В Дагестане погиб солист Большого театра

Во время отдыха в Дагестане по не уточненным причинам погиб 47-летний популярный оперный певец, солист Большого театра Максим Пастер.
Труппа Большого театра через соцсети сообщила о прискорбной новости: скоропостижно ушел из жизни один из наиболее популярных российских оперных певцов, солист ГАБТ Максим Пастер.
Максим Пастер умер накануне в Махачкале, куда он уехал в отпуск. Ему было всего 47 лет.
Не уточняется, что стало причиной смерти оперного певца на отдыхе в Дагестане.
Ожидается, что тело Максима Пастера будет доставлено в Москву в следующую среду, тогда же предварительно пройдет церемония прощания.