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Ушел из жизни Тото Кутуньо

Ушел из жизни Тото Кутуньо
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Италии на 81-м году жизни скончался прославленный исполнитель и композитор Тото Кутуньо.

Всемирно известный итальянский певец и композитор Тото Кутуньо скончался на 81 году жизни.

Стало известно, что музыкант ушел из жизни в больнице Сан-Раффаэле в Милане, куда был доставлен в связи с ухудшением состояния здоровья.

По словам менеджера исполнителя Данило Манкузо, музыканту стало хуже после продолжительной болезни.

Известность исполнителю принесло сотрудничество с коллегами по цеху – Адриано Челентано, Джо Дассен, Далида и многие другие.

Мировую славу Тото Кутуньо принесла песня  L’italiano. Также он одержал победу на музыкальном конкурсе «Евровидение» в 1990 году.

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