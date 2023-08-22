Ушел из жизни Тото Кутуньо

Опубликовано: 18:34, 22 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Италии на 81-м году жизни скончался прославленный исполнитель и композитор Тото Кутуньо.

Всемирно известный итальянский певец и композитор Тото Кутуньо скончался на 81 году жизни.

Стало известно, что музыкант ушел из жизни в больнице Сан-Раффаэле в Милане, куда был доставлен в связи с ухудшением состояния здоровья.

По словам менеджера исполнителя Данило Манкузо, музыканту стало хуже после продолжительной болезни.

Известность исполнителю принесло сотрудничество с коллегами по цеху – Адриано Челентано, Джо Дассен, Далида и многие другие.

Мировую славу Тото Кутуньо принесла песня L’italiano. Также он одержал победу на музыкальном конкурсе «Евровидение» в 1990 году.