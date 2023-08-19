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Ушел из жизни Игорь Ясулович

Ушел из жизни Игорь Ясулович
Сегодня на 81-м году жизни скончался российский актер Игорь Ясулович. Месяц назад народного артиста доставили в одну из московских больниц.

В субботу, 19 августа, умер народный артист России Игорь Ясулович. Об этом сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГИТИСа.

Актеру был 81 год.

"С большой горечью сообщаем, что сегодня не стало нашего выдающегося мастера, народного артиста России Игоря Николаевича Ясуловича"

– ГИТИС

Месяц назад Ясулович был доставлен в одну из больниц Москвы. В начале этой недели сообщалось, что актера выписали домой.

Справка

Игорь Ясулович родился 24 сентября 1941 года. В 1962 году окончил актерский факультет ВГИКа, а 12 лет спустя – режиссерский. Актер известен широкому зрителю по таким фильмам, как "Бриллиантовая рука", "12 стульев", "Гардемарины, вперед!" и "Тот самый Мюнхгаузен".

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