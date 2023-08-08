Ушел из жизни Леонид Володарский

Опубликовано: 17:57, 8 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: скриншот из видео в YouTube

Сегодня в Москве после продолжительной болезни скончался Леонид Володарский. Знаменитому переводчику было 73 года.

Во вторник, 8 августа, в возрасте 73 лет ушел из жизни переводчик и писатель Леонид Володарский. Об этом сказано в Telegram-канале радиостанции "Говорит Москва", на которой он работал ведущим.

В последнее время Володарский сильно болел.

"Мы скорбим и с болью в сердце прощаемся с этим великим и творческим человеком, известным не только как советский и российский переводчик, как писатель, педагог и радиоведущий, но и как хороший друг, верный и любящий муж и дедушка, но и человек с искрометным юмором и добрым и отзывчивым сердцем"

– сказано в сообщении

Церемония прощания с переводчиком состоится в эту пятницу, в зале ЦКБ №1 Управделами президента.

Справка

Леонид Володарский появился на свет 20 мая 1950 года в Москве. Окончил Московский ИнЯз имени Мориса Тореза. Он стал известен благодаря своим переводам и озвучке зарубежных фильмов в конце 1980-х и в 1990-х годах. Володарский также был переводчиком художественной литературы на английском языке. В частности, переводил работ Стивена Кинга и Джерома Сэлинджера.