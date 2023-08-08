Ушел из жизни Леонид Володарский

Во вторник, 8 августа, в возрасте 73 лет ушел из жизни переводчик и писатель Леонид Володарский. Об этом сказано в Telegram-канале радиостанции "Говорит Москва", на которой он работал ведущим.
В последнее время Володарский сильно болел.
"Мы скорбим и с болью в сердце прощаемся с этим великим и творческим человеком, известным не только как советский и российский переводчик, как писатель, педагог и радиоведущий, но и как хороший друг, верный и любящий муж и дедушка, но и человек с искрометным юмором и добрым и отзывчивым сердцем"
– сказано в сообщении
Церемония прощания с переводчиком состоится в эту пятницу, в зале ЦКБ №1 Управделами президента.
Справка
Леонид Володарский появился на свет 20 мая 1950 года в Москве. Окончил Московский ИнЯз имени Мориса Тореза. Он стал известен благодаря своим переводам и озвучке зарубежных фильмов в конце 1980-х и в 1990-х годах. Володарский также был переводчиком художественной литературы на английском языке. В частности, переводил работ Стивена Кинга и Джерома Сэлинджера.