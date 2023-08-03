РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Умерла Ирина Мирошниченко

Умерла Ирина Мирошниченко
© Фото: сайт МХТ им Чехова
Знаменитая советская и российская актриса Ирина Мирошниченко скончалась сегодня утром. О смерти артистки сообщили в Школе-студии МХАТ.

Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко ушла из жизни, рассказал ректор Школы-студии МХАТ.

"К сожалению, Ирины Петровны не стало"

– Игорь Золотовицкий

Несколько дней назад, 24 июля, артистке исполнился 81 год. 

Замдиректора МХТ имени А. П. Чехова по связям с общественностью Вадим Верник уточнил, что актриса скончалась в 11:35 мск, пишет ТАСС.

Он пообещал предоставить информацию о том, где и когда пройдут церемония прощания и похороны, позднее.

Несколько дней назад, в конце июля, актриса попала в больницу в тяжелом состоянии.

Мирошниченко в театре

Начиная с 1965 года актриса играла роли в спектаклях в МХАТ им. М. Горького.

В 1987 году, когда театр распался на два коллектива, осталась под руководством Олега Ефремова и в МХТ им. А. П. Чехова вплоть по 2023 год.

Ирина Мирошниченко в кино

Кинодебют артистки состоялся в фильме Георгия Данелия "Я шагаю по Москве" в 1964 году.

Самые известные роли Мирошниченко – в кинолентах "Дядя Ваня", "Вам и не снилось…", "Зимняя вишня", "Клюква в сахаре".

Умер композитор Александр Колкер – автор песни &quot;Стоят девчонки&quot;

Умер композитор Александр Колкер – автор песни "Стоят девчонки"

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
800 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом

Все новости

Видео

English version