Умерла Ирина Мирошниченко

Опубликовано: 13:03, 3 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт МХТ им Чехова

Знаменитая советская и российская актриса Ирина Мирошниченко скончалась сегодня утром. О смерти артистки сообщили в Школе-студии МХАТ.

Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко ушла из жизни, рассказал ректор Школы-студии МХАТ.

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Несколько дней назад, 24 июля, артистке исполнился 81 год.

Замдиректора МХТ имени А. П. Чехова по связям с общественностью Вадим Верник уточнил, что актриса скончалась в 11:35 мск, пишет ТАСС.

Он пообещал предоставить информацию о том, где и когда пройдут церемония прощания и похороны, позднее.

Несколько дней назад, в конце июля, актриса попала в больницу в тяжелом состоянии.

Мирошниченко в театре

Начиная с 1965 года актриса играла роли в спектаклях в МХАТ им. М. Горького.

В 1987 году, когда театр распался на два коллектива, осталась под руководством Олега Ефремова и в МХТ им. А. П. Чехова вплоть по 2023 год.

Ирина Мирошниченко в кино

Кинодебют артистки состоялся в фильме Георгия Данелия "Я шагаю по Москве" в 1964 году.

Самые известные роли Мирошниченко – в кинолентах "Дядя Ваня", "Вам и не снилось…", "Зимняя вишня", "Клюква в сахаре".