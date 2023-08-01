Умер композитор Александр Колкер – автор песни "Стоят девчонки"

Опубликовано: 23:31, 1 авг 2023 (UTC+3 MSK)

Александр Колкер – знаменитый советский и российский композитор, автор множества песен и музыки к фильмах – ушел из жизни.

В Санкт-Петербурге сегодня ушел из жизни композитор Александр Колкер, сообщает Союз композиторов Северной столицы.

Колкер скончался в возрасте 90 лет – юбилей он отметил несколько дней назад.

Сведения о месте и времени прощания с композитором организация опубликует позднее.

Напомним, Александр Наумович Колкер родился в 1933 году 28 июля. Композитор написал музыку к более чем ста песням, включая "Стоят девчонки" и "Карелия". Его песни исполняли Муслим Магомаев ("Зависть", "Твои одногодки"), Эдуард Хиль ("Прощание с морем", "Весенний Ленинград") и Иосиф Кобзон ("Не ошибись").

Колкер также создал музыку к нескольким десяткам фильмов, среди которых "Хроника пикирующего бомбардировщика", "Труффальдино из Бергамо" и "Трое в лодке, не считая собаки".

Фото: АНО «Музыкальное сердце театра», Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license (изменено).