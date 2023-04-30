Ушел из жизни Вячеслав Зайцев

Опубликовано: 20:41, 30 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Вячеслав Зайцев умер в больнице, сообщают СМИ. Причиной смерти, по предварительным данным, стало желудочное кровотечение. Знаменитому модельеру было 85 лет

Знаменитый советский и российский модельер Вячеслав Зайцев скончался на 86-м году жизни, передают СМИ.

По их сведениям, у Зайцева началось желудочное кровотечение. Модельера отвезли в подмосковную больницу и поместили в реанимационное отделение, однако врачи не смогли помочь ему.

О Вячеславе Зайцеве

Будущий легендарный модельер выпустился из Московского текстильного института в 1962 году. Через год он создал первую коллекцию - в нее вошла спецодежда для работниц села.

С 1965 году Зайцев выступает художественным руководителем экспериментально-технического цеха Общесоюзного дома моделей одежды. После он перебрался в скромное ателье и превратил его к 1982 году в Московский дом моды.

Именно Слава Зайцев первым из отечественных модельеров смог принять участие в неделях высокой моды в Париже.