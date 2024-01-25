От Азербайджана до Италии: маршруты тенора Азера Рзазаде

Азер Рзазаде, известный под сценическим псевдонимом Азер Заде, – выпускник оперной академии "Ла Скала". Он выступает в Азербайджанском театре оперы и балета, Большом и Мариинском театрах, на других ведущих оперных сценах. Расскажем, у кого учился певец, как относится к тому, что его называют "азербайджанским Паваротти" и какую музыку слушает.

Когда Азер Рзазаде начал заниматься вокалом?

Азер Рзазаде родился 17 июля 1990 года в Баку в семье известного певца, народного артиста Азербайджана Заура Рзаева. Музыку мальчик любил с детства, часто ходил на концерты отца, но сам петь на публике стеснялся – не знал, есть ли у него вокальные способности. Азер занимался кикбоксингом, некоторое время поработал в банке, а в 19 лет принял окончательное решение – стать оперным певцом. Сначала его прослушал и дал советы отец, потом Азер начал учиться на подготовительных курсах в Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибекова, занимался с профессором Гусейном Алиевым. В 2010 году он попробовал свои силы на международном конкурсе вокалистов имени Бюльбюля, стал лауреатом и решил продолжить образование в Италии.

Учеба в Италии

В том же 2010-м Рзазаде поступил в международную академию оперного искусства города Озимо. Вернувшись после обучения в Азербайджан, он получил приглашение поучаствовать в Габалинском международном музыкальном фестивале, потом были другие концерты и выступления на сцене Азербайджанского государственного театра оперы и балета – в 22 года Азер исполнил главную мужскую партию в опере "Севиль" Фикрета Амирова. Параллельно он ездил в Европу, участвовал в мастер-классах Магды Оливеро, Ренаты Скотто, Лео Нуччи, других всемирно известных оперных певцов и педагогов.

В академии "Ла Скала"

Эти занятия помогли Азеру подготовиться к поступлению в 2014 году в академию миланского театра "Ла Скала".

Конкурс был 500 человек на четыре места – и я прошел!

- Рзазаде.

В академии Рзазаде учился три года, его главными преподавателями были известный баритон, многолетний солист "Ла Скала" Ренато Брузон и меццо-сопрано Лючана д'Интино, а на прославленную миланскую сцену Азер впервые вышел еще студентом. Он вспоминает это время так:

Я учился у лучших в мире педагогов, у меня была возможность смотреть вживую выступления легендарных певцов, поработать с такими выдающимися музыкантами, как Пласидо Доминго, Зубин Мета. Раньше я следил за их творчеством в интернете и не мог даже представить, что когда-то буду выступать с ними на одной сцене.

Параллельно с обучением в академии Рзазаде стал лауреатом двух международных оперных конкурсов в Италии – в Портофино в 2016 году и "Вердиевские голоса" в Буссето в 2017-м.

Выступления в разных странах

Рзазаде живет в основном в Италии, поет во многих театрах, в том числе в "Ла Фениче" в Венеции и Театре Верди в Падуе; он исполнил партию Радамеса в "Аиде" Джузеппе Верди, поставленной на знаменитой Арене ди Верона. Кроме того, певец выступал в Национальном театре Сан-Карлуш в Лиссабоне, Румынской национальной оперы в Тимишоаре, участвовал в музыкальных фестивалях в Италии и Франции, гастролировал в Австрии, Греции, Чехии, Словакии, Хорватии, Турции, Великобритании, ОАЭ.

Выступления в России и Азербайджане

В 2019 году тенор дебютировал в Большом театре, исполнив партию Альфреда в вердиевской "Травиате". Рассказывая о первом выступлении на Исторической сцене Большого, он признается, что "сильно волновался":

Дирижер, оркестр, атмосфера, энергетика этого театра произвели на меня невероятное впечатление. Такой удачный дебют для меня очень важен.

Потом в Большом театре он спел главные партии в "Богеме" и "Тоске" Джакомо Пуччини, "Кармен" Жоржа Бизе и "Бале-маскараде" Верди. Также Рзазаде в качестве приглашенного солиста выступал в Мариинском театре.

В 2019 году певец участвовал в III международном музыкальном фестивале Динары Алиевой Opera Art: в апреле в Большом зале Московской консерватории состоялся его сольный концерт "Оперный голос Азербайджана", а в мае Рзазаде спел Пинкертона в опере "Мадам Баттерфляй" Пуччини в Концертном зале имени Чайковского. В октябре 2021 года он снова вышел на сцену Большого зала Московской консерватории – теперь как участник концерта в честь 100-летия Бакинской музыкальной академии. А в феврале 2023-го Рзазаде выступил на 41-м международном фестивале имени Шаляпина в Казани.

Заслуженный артист Азербайджана часто бывает в родном городе.

Выступать в Баку всегда радостно. Это дом, там даже спится по-другому. Видеть родителей в зале, друзей, чувствовать атмосферу, поддержку, петь в родных стенах – это всегда событие

– певец.

Рзазаде исполняет главные партии в оперном театре, выступает в Центре Гейдара Алиева, Оперной студии при Бакинской музыкальной академии, на других концертных сценах. Памятным событием он называет участие в вечере, который состоялся в августе 2022 года в бакинском Зеленом театре и был посвящен 80-летию со дня рождения Муслима Магомаева.

В свободное от выступлений и репетиций время певец тоже слушает музыку.

Могу включить рэп или хип-хоп, могу и классику. Именно для удовольствия – отключить теноровые мозги и просто слушать, как все люди

- Рзазаде.

Ходит он и на оперные спектакли, хотя не может смотреть их "как обычный зритель" – "все равно мы слушаем как профессионалы", объясняет певец.

Как Рзазаде относится к сравнению с Лучано Паваротти?

Рзазаде иногда называют "азербайджанским Паваротти". Певец признается, что такое сравнение ему "невероятно приятно", и отмечает, что "в оперу влюбился" именно благодаря итальянскому тенору.

Паваротти был и остается моим кумиром, это огромный талант, человек-космос. Голос, который был у этого гениального исполнителя, большая редкость, принимая во внимание его великолепный тембр и краску голоса. Паваротти спутать с кем-то просто невозможно

–Рзазаде.

Он знаком с двумя другими участниками знаменитого трио теноров – Пласидо Доминго и Хосе Каррерасом, а с Доминго даже успел поработать. По словам Рзазаде, это "очень простой в общении человек, несмотря на его мегапопулярность и известность".

Пообщаться с таким человеком, а главное – разделить с ним сцену было очень приятно

– певец.