Ушла из жизни балерина Светлана Адырхаева

Скончалась знаменитая балерина и педагог, народная артистка СССР Светлана Адырхаева. Печальную новость сообщили в Большом театре, где она танцевала с 1960 года. Адырхаевой было 85 лет.
Большой театр сообщил о смерти бывшей примы, уроженки Северной Осетии Светланы Адырхаевой. Она скончалась на 86-м году жизни после продолжительной болезни.
Народная артистка СССР была балериной Большого театра с 1960 и до 1988 года. В 2001-2023 годах Светлана Адырхаева работала педагогом балетной труппы.
В сообщении уточняется, что церемония прощания состоится в Большом 30 августа.
В театре напомнили, что в честь 85-летнего юбилея балерины 20 июля был показан один из самых любимых спектаклей Светланы Адырхаевой "Легенда о любви". Партия Мехмене Бану была одной из любимейших для артистки.