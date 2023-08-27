Ушла из жизни балерина Светлана Адырхаева

Опубликовано: 16:58, 27 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Скончалась знаменитая балерина и педагог, народная артистка СССР Светлана Адырхаева. Печальную новость сообщили в Большом театре, где она танцевала с 1960 года. Адырхаевой было 85 лет.

Большой театр сообщил о смерти бывшей примы, уроженки Северной Осетии Светланы Адырхаевой. Она скончалась на 86-м году жизни после продолжительной болезни.

Народная артистка СССР была балериной Большого театра с 1960 и до 1988 года. В 2001-2023 годах Светлана Адырхаева работала педагогом балетной труппы.

В сообщении уточняется, что церемония прощания состоится в Большом 30 августа.

В театре напомнили, что в честь 85-летнего юбилея балерины 20 июля был показан один из самых любимых спектаклей Светланы Адырхаевой "Легенда о любви". Партия Мехмене Бану была одной из любимейших для артистки.