Светлане Адырхаевой - 85

Бывшая прима-балерина Большого театра, а ныне балетмейстер-репетитор, народная артистка СССР Светлана Адырхаева отпраздновала 85-летие. В честь юбилея представители Большого театра и известные осетины устроили праздник.

Художественный руководитель балетной труппы Большого театра, народный артист России Махар Вазиев:

Светлана Адырхаева - наша гордость, пример служению балетному искусству. Когда человек добивается своим талантом такого результата, перед ним можно только преклоняться. Это пример для подражания - будучи блестящей балериной, передать свой опыт, научить следующее поколение. Светлана Дзантемировна жертвует всем, отдает себя полностью нашей профессии. Она абсолютный трудоголик. Невзирая на богатейший опыт, она, как юная красавица - активная, неравнодушная. За свою творческую карьеру Светлана Адырхаева исполнила много ролей, за ней закрепились очень яркие образы Махменэ Бану в "Легенде о любви", Одетта-Одиллия в "Лебедином озере", Эгина в "Спартаке".

Первый заместитель председателя парламента Республики Северная Осетия-Алания Александр Тотоонов:

Это значимый день для всего Кавказа, для всей России. Юбилей народной артистки СССР –праздник того огромного пространства, которое мы еще совсем недавно называли своей родиной. Мы поздравляем всех, кто тонко чувствует прекрасное, кто любит этот удивительный вид искусства, кто почитает нашу дорогую Светлану Дзантемировну Адырхаеву. Это человек удивительной судьбы, удивительного успеха. Очень много ролей, которые она исполнила, осталось в истории балета Большого театра и всего мирового балета. О Светлане Дзантемировне хочется говорить в превосходной форме, употреблять «прекрасная», «очаровательная», «неподражаемая», но я скажу - «удивительная», потому что она удивляет, вдохновляет.

Актриса театра и кино Земфира Цакилова:

Светлана Адырхаева - символ нашей республики. У нас многие достигли высот в своем деле, но ту высоту, которую взяла Светлана, сложно преодолеть. Я желаю ей долгих лет, чтобы она еще работала, передавала свой опыт, и блистали теперь уже ее ученики.

Профессор, доктор медицинских наук Амирхан Торчинов:

Светлана Дзантемировна была прекрасной танцовщицей, одной из лучших прим Большого театра, но она не менее успешно уже десятки лет занимается подготовкой новых поколений балерин, которые украшают Большой театр и делают его известным на весь мир. Хочется отметить просветительство Светланы Дзантемировны. Мне приходилось часто встречать людей, которые десятки лет жили в Москве и ни разу не были в Большом театре. А благодаря Светлане Дзантемировне среди наших земляков и неземляков, очень многие посетили Большой театр. Светлана Дзантемировна щедро делится этим, приглашает молодежь, которая становится культурнее, становится интеллигентнее.

Народная артистка СССР, балетмейстер Большого театра Светлана Адырхаева:

Спорт – это спорт. Гимнастика – это гимнастика. А балет – это совершенство. Классического танца должна присутствовать, ее надо беречь, совершенствовать, но не терять ни в коем случае.