Светлана Адырхаева: жизнь в балете

Балерине и педагогу, народной артистке СССР Светлане Адырхаевой 12 мая исполнилось 85 лет. С Большим театром ее творческая жизнь связана с 1960 года: почти 30 лет Адырхаева танцевала на его сцене ведущие партии и уже более двух десятилетий является балетмейстером-репетитором.

20 июля в ее честь Большой покажет балет "Легенда о любви", в котором Адырхаева исполняла одну из своих коронных ролей.

Ленинградское хореографическое училище

Светлана Адырхаева с детства очень любила танцевать. Когда ей было восемь лет, в Орджоникидзе (нынешний Владикавказ) приехали педагоги Ленинградского хореографического училища (нынешняя Академия русского балета имени Вагановой) Варвара Мей и Анна Бажаева, чтобы отобрать на учебу талантливых детей. Девочка вошла в их число и отправилась в Ленинград. Сначала Светлана занималась у Мей, а в старших классах - у Елены Ширипиной. Обе ее наставницы были ученицами Агриппины Вагановой.

Начало карьеры

Выпуск 1955 года готовили к открытию театра в Орджоникидзе, однако его не успели достроить, и осетинская группа отправилась открывать первый сезон Челябинского театра оперы и балета. Там семнадцатилетняя Светлана дебютировала в партии Одетты-Одиллии в "Лебедином озере" и сразу стала ведущей балериной.

Оглядываясь назад, благодарю судьбу за челябинский период. Мы оказались в новеньком уютном театре, где к нам внимательно относились

- рассказывает Адырхаева.

Еще балерина вспоминает "замечательного директора Всеволода Петровича Артемьева", которого "называли папой":

Артемьев приехал за нами в Ленинград, заботился о каждом

На челябинской сцене она выступала три года, потом два года - в Одесском театре оперы и балета.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Большой театр

С 26 августа по 6 сентября 1960 года в Москве проходила Декада осетинского искусства и литературы, участницей которой была и Адырхаева. Пришедшая на одну из репетиций Галина Уланова обратила внимание на молодую балерину.

Уланова даже подарила мне две пары балетных туфель. Их я берегу как реликвию

- признается Адырхаева.

Вскоре последовало приглашение в Большой театр.

Большой театр уникален, он собирает лучшие кадры, и какая балерина не мечтает танцевать в Большом?

- говорит балерина.

11 сентября 1960 года 22-летняя танцовщица дебютировала на сцене Большого с Николаем Фадеечевым - незаменимым партнером всех ведущих балерин того времени - в "Лебедином озере". Этот балет она называет своей путеводной звездой:

"Лебединым озером" я окончила школу, им начала в Челябинске, с ним поступила в Большой театр.

В Большом с ней занимались Галина Уланова и Марина Семенова.

Великие танцовщицы были абсолютно разными и на сцене, и в репетиционном зале

- рассказывает балерина.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В классе Семеновой, по словам Адырхаевой, она "провела всю свою артистическую жизнь".

Марина Тимофеевна вела уроки ярко, широко, звонко. Если видела, что артист воспринимает с полуслова, заводилась, ее захлестывали темперамент и эмоции

- вспоминает Адырхаева.

С Улановой балерина готовила роли.

Уланова - полная противоположность Семеновой, говорила тихо, поправляла мягко, обращала внимание на нюансы, отрабатывала партию по кусочкам, потом из этих небольших фрагментов вырисовывалась общая картина

- рассказывает балерина.

В ее обширном репертуаре были заглавные партии в "Бахчисарайском фонтане", "Дон Кихоте", "Гаянэ", "Любовью за любовь". Сама танцовщица выделяет роли в балетах, поставленных Юрием Григоровичем: Эгина в "Спартаке", хозяйка Медной горы в "Каменном цветке" и Мехменэ Бану в "Легенде о любви".

"Легенда о любви" поставлена феноменально, музыка Арифа Меликова необыкновенная, глубокая

- отмечает танцовщица.

Примой Большого Адырхаева была почти тридцать лет - до 1988 года. Тот период называют "золотым" в истории театра - на прославленной сцене танцевали Майя Плисецкая и Нина Тимофеева, Екатерина Максимова и Наталия Бессмертнова. Партнерами Адырхаевой были Марис Лиепа, Михаил Лавровский, Борис Акимов, Юрий Владимиров, Александр Годунов.

Адырхаева - педагог

В 1980 году она окончила педагогическое отделение балетмейстерского факультета ГИТИСа (нынешняя Российская академия театрального искусства), там тоже училась у Марины Семеновой и несколько лет ассистировала ей. В 1995-2001 годах Адырхаева преподавала классический танец в Академии хореографии Нового гуманитарного университета Наталии Нестеровой. В Большой она вернулась в 2001 году - уже как балетмейстер-репетитор.

Балет - такое искусство, которое нужно постоянно совершенствовать, каждый день необходим тренинг. К тому же репетитор - это не совсем педагог, репетитор готовит с артистом ту или иную партию. Как режиссер работает с актером

- рассуждает Адырхаева о своей нынешней профессии.

Кроме того, танцовщик должен полностью доверять своему наставнику, если у них "различные взгляды на искусство, результата не добиться", полагает она.

У Адырхаевой много звездных учениц, одна из них - Анна Леонова, которая, закончив карьеру танцовщицы, тоже стала балетмейстером-репетитором, а теперь заведует балетной труппой Большого театра. Сейчас под руководством Адырхаевой репетируют Анастасия Горячева, Ольга Кишнева, София Маймула и другие солистки Большого. А Екатерина Крысанова и Анастасия Сташкевич занимаются у нее с первых дней в театре.

Катя и Настя со мной сразу после окончания школы. Они не только очень одаренные, они настоящие бойцы, работают серьезно и сосредоточенно

- говорит Адырхаева.

В свою очередь, Крысанова рассказывает о занятиях со своей наставницей так:

Мне очень комфортно работать со Светланой Дзантемировной, с ней никогда не бывает скучно. Она находит для меня новые краски, новые нюансы, что-то усложняет. У нее прекрасный вкус. Она мягкая, но с железным стержнем.

Художественный руководитель балетной труппы Большого театра Махар Вазиев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" высоко оценил педагогическую работу Адырхаевой:

Это пример для подражания - будучи блестящей балериной, передать свой опыт, научить следующее поколение. Светлана Дзантемировна жертвует всем, отдает себя полностью нашей профессии. Она абсолютный трудоголик.

Юбилей в Большом театре

К юбилею прославленной балерины Большой подготовил выставку. В экспозиционном фойе театра представлены фотографии из спектаклей, афиши, костюмы народной артистки СССР, а 20 июля в ее честь на Исторической сцене покажут балет "Легенда о любви", в котором Адырхаева исполняла одну из своих коронных партий.