Умерла балерина Наталья Касаткина

Не стало солистки Большого театра, народной артистки РСФСР и главы Театра классического балета Натальи Касаткиной. Она умерла в одной из столичных клиник. Балерина не дожила пару месяцев до своего девяностолетнего юбилея. Об этом рассказала ассистентка артистки Валентина Бурьянова.
"Она умерла сегодня ночью в клинике Склифосовского"
– Валентина Бурьянова
Где и когда будет похоронена Касаткина, станет известно позднее.
Наталья Касаткина родилась в российской столице в 7 июня 1934 года. Закончила столичное хореографическое училище. В течение 22 лет играла роли в Большом театре.
Наталья была одной из самых известных артисток балета.
После 1960-х годов работала хореографом и ставила представления совместно со своим мужем Владимиром Василёвым.
Позднее стала главой театра балета.