Умерла балерина Наталья Касаткина

Народная артистка РСФСР, балерина и глава московского Театра классического балета Наталья Касаткина умерла сегодня поздно ночью в клинике Склифосовского. Артистке было 89 лет.

Не стало солистки Большого театра, народной артистки РСФСР и главы Театра классического балета Натальи Касаткиной. Она умерла в одной из столичных клиник. Балерина не дожила пару месяцев до своего девяностолетнего юбилея. Об этом рассказала ассистентка артистки Валентина Бурьянова.

"Она умерла сегодня ночью в клинике Склифосовского"

– Валентина Бурьянова

Где и когда будет похоронена Касаткина, станет известно позднее.

Наталья Касаткина родилась в российской столице в 7 июня 1934 года. Закончила столичное хореографическое училище. В течение 22 лет играла роли в Большом театре.

Наталья была одной из самых известных артисток балета.

После 1960-х годов работала хореографом и ставила представления совместно со своим мужем Владимиром Василёвым.

Позднее стала главой театра балета.