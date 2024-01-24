В Театре сатиры в Москве полыхает крупный пожар

В Москве произошло возгорание в Театре сатиры. В течение часа с небольшим огонь охватил несколько сотен квадратных метров.

В Театре сатиры в Москве вспыхнул крупный пожар. Об этом сообщают экстренные службы города.

Информация о возгорании поступила около 11:00. В течение часа площадь пожара увеличилась до 250 кв метров.

В настоящее время на месте работают около 80 человек, а также свыше 20 единиц техники.

В ГУ МЧС по столице сообщают, что огонь быстро распространяется по деревянным конструкциям.

Предварительной версией пожара является нарушение правил безопасности в ходе проводимых в здании ремонтных работ.