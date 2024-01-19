ЧП в метро Москвы: пассажиры подрались отверткой

Пассажир получил рану во время потасовки в Московском метрополитене. Мужчину сильно ударили отверткой. Агрессору грозит уголовное наказание.

Еще одна драка произошла в московском метро. О ней сообщили в столичной полиции, не уточнив, когда именно имели место события.

Перепалка началась на Кольцевой ветке, на станции Добрынинская. Ссора на платформе переросла в потасовку, во время которой один из пассажиров неожиданно вынул отвертку и нанес ей удар противнику. В результате он пострадал – медики диагностировали открытую рану правой кисти.

"Пострадавшему была оказана медицинская помощь. Нападавший задержан подоспевшими полицейскими прямо на месте, а затем доставлен в отдел внутренних дел. Предполагаемое орудие изъято и направлено на экспертизу"

– МВД

Открыто уголовное дело – нападавшего подозревают в хулиганстве. В качестве меры пресечения для него выбран домашний арест.

Ранее драка произошла в вагоне на перегоне между станциями красной ветки. Пассажир ранил двух других мужчин ножами.