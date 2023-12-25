Житель Москвы напал с ножами на пассажиров метро

Двое пассажиров столичного метро получили ножевые ранения от мужчины, вооруженного двумя ножами. Злоумышленнику грозит длительное лишение свободы.

В Москве мужчина, вооруженный двумя ножами, напал на двух человек в вагоне поезда метро. Об этом рассказали в городской прокуратуре.

Случай произошел на Сокольнической ветке столичной подземки.

"Двадцатидвухлетний злоумышленник в пути следования от станции "Лубянка" до станции "Кропоткинская", действуя из хулиганских побуждений, используя малозначительный повод, развязал конфликт с двумя пассажирами метро"

– пресс-служба ведомства

Там отметили, что в ходе конфликта нападавший нанес пассажирам ножевые ранения, после чего покинул место преступления. Его удалось задержать по горячим следам.

Пострадавшим оказали медицинскую помощь.

По данному факту заведено уголовное дело. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 7 лет.