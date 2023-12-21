Жителя Чечни арестовали за жестокое убийство мужчины 

Житель ЧР сознался в убийстве, произошедшем в одном из сел республики несколько дней назад. Мужчину арестовали.

В Чечне арестован местный житель, обвиняемый в убийстве мужчины в селе Воскресеновское. Об этом рассказали в СУ СКР по региону.

"По ходатайству следователя первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Чеченской республике в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде ареста. Он обвиняется в совершении убийства"

– пресс-служба управления

Видео, снятое убийцей на прикрепленную к одежде камеру, появилось в соцсетях в минувшее воскресенье. На кадрах видно, как мужчина заходит во двор к своей жертве. Он здоровается, задает вопросы о здоровье, а затем сообщает, что принес с собой подарок от брата. Далее преступник наносит сельчанину серию ударов ножом, а затем скрывается на автомобиле.

Вечером следующего дня убийцу задержали. Им оказался 30-летний житель Гудермеса. Во время допроса он признался в содеянном, а также рассказал, что пошел на преступление, так как испытывал неприязнь к 54-летнему сельчанину.