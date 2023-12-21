Заключенные подожгли колонию в Кабардино-Балкарии

В исправительной колонии в КБР произошла попытка поджога. Материалы по происшествию переданы в следственные органы.
Группа заключенных устроил беспорядки в исправительной колонии в Кабардино-Балкарии. Об этом рассказали в УФСИН России по республике.
Случай произошел во вторник, 9 января, в колонии №3.
"Несколько осужденных за тяжкие преступления, содержащиеся в штрафном изоляторе, выдвинули незаконные требования к администрации учреждения и попытались поджечь матрасы в камерах. Однако благодаря оперативному реагированию сотрудников очаг возгорания был ликвидирован"
– УФСИН КБР
В результате попытки поджога никто не пострадал. По данному факту ведется расследование.
На данный момент колония работает в штатном режиме.
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