Житель Дагестана вымогал у знакомого 15 млн рублей

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Дагестана, угрожавшего своему знакомому убийством. В настоящее время он находится под стражей.

В Дагестане задержан мужчина, вымогавший у своего знакомого 15 млн рублей. Об этом рассказали в МВД республики.

История случилась в конце прошлого года.

"С 10 декабря 2023 года 42-летний мужчина, угрожая физической расправой, вымогает у местного жителя 15 млн рублей. В ходе отработки полученной информации о предполагаемом вымогательстве, подозреваемому был передан муляж денег"

– пресс-служба ведомства

Мужчина сознался в содеянном. Он подчеркнул, что не собирался причинить никакого вреда знакомому, хоть и угрожал ему убийством.

По данному факту завели уголовное дело.