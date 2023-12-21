В Хасавюрт из Москвы везли сотни ножей

Неожиданную посылку сегодня обнаружили дагестанские полицейские: при проверке рейсового автобуса из Москвы на КПП в Тарумовском районе они изъяли у водителя коробку с 360 ножами, которые его попросили передать в Хасавюрте.

Дагестанские полицейские нашли 360 ножей, проверяя автобус из Москвы на контрольно-пропускном пункте "Артезианский" в Тарумовском районе, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Дагестану.

Как поведал водитель автобуса, коробку с ножами он получил от неизвестного ему человека в Москве для доставки в Хасавюрт, передает "АиФ-Дагестан".

Правоохранители проверили все ножи и установили, что изготовили их промышленным способом, все они - гражданское холодное клинковое оружие.

По факту попытки незаконного сбыта оружие возбуждено уголовное дело, добавили в ГУ МВД по Дагестану.