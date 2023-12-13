В Ходжавенде найден крупный схрон армянского оружия

В Ходжавендском районе обнаружено большое количество оружия, которое осталось от вооруженных сил Армении.
В ходе оперативно-розыскных работ сотрудниками МВД Азербайджана было найдено масштабное число оружия и боеприпасов ВС Армении. Такую информацию распространила пресс-служба регионального ведомства.
Крупный схрон оружия был обнаружен на территории Ходжавендского района. Отмечается, что находка была сделана в местах боев.
Сотрудники ведомства изъяли большое количество патронов разного калибра, несколько автоматов, две гранаты и прочие боеприпасы.
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