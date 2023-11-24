Вестник Кавказа

В Физули обнаружен крупный схрон армянского оружия

В Физули обнаружен крупный схрон армянского оружия
© Фото: МВД Физулинского района
Сотрудники азербайджанской полиции обнаружили и изъяли десятки автоматов и пулеметов ВС Армении на территории Физулинского района.

В ходе оперативно-розыскных работ правоохранительными органами Физулинского района был найден крупный схрон оружия вооруженных сил Армении. Об этом сообщили в пресс-службе региональной группы МВД. 

"В ходе очередного рейда были обнаружены и изъяты 12 автоматов, 5 пулемётов, пистолет, патроны различного калибра и т.д."

– МВД Физулинского района 

Отмечается, что работы по обнаружению боеприпасов и оружия проводятся регулярно. Сотрудники полиции совершают обход мест, где проходили бои,  осматривают оборонительные сооружения и исследуют траншеи.

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