В Физули обнаружен крупный схрон армянского оружия

Сотрудники азербайджанской полиции обнаружили и изъяли десятки автоматов и пулеметов ВС Армении на территории Физулинского района.
В ходе оперативно-розыскных работ правоохранительными органами Физулинского района был найден крупный схрон оружия вооруженных сил Армении. Об этом сообщили в пресс-службе региональной группы МВД.
"В ходе очередного рейда были обнаружены и изъяты 12 автоматов, 5 пулемётов, пистолет, патроны различного калибра и т.д."
– МВД Физулинского района
Отмечается, что работы по обнаружению боеприпасов и оружия проводятся регулярно. Сотрудники полиции совершают обход мест, где проходили бои, осматривают оборонительные сооружения и исследуют траншеи.
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