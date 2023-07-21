Николай Цискаридзе: от премьера Большого театра до руководителя Вагановской академии

Для Николая Цискаридзе 2023-й стал годом трех юбилеев. В мае 285-летие отметила Академия русского балета имени Вагановой, в октябре исполнилось 10 лет с тех пор, как ее возглавил Цискаридзе, наконец, 31 декабря 50 лет исполнится самому танцовщику. Где он родился, где учился, какие партии танцевал, как преподавал – расскажем в этом материале.

Почему Николай Цискаридзе выбрал балет?

В Тбилисское хореографическое училище Николай Цискаридзе поступил в 1984 году, а свое детское желание стать артистом балета он объясняет так:

Я просто почему-то считал, что театр — это сказка и там какой-то мир волшебный. Я не ассоциировал театр с работой, потому что я не видел закулисья.

Летом 1985 года в Москве проходил XII Всемирный фестиваль молодежи и студентов, Николай на два месяца приехал в столицу – вместе с другими учащимися Тбилисского хореографического училища он участвовал в культурной программе фестиваля. В перерывах между репетициями и выступлениями юные танцовщики посещали музеи и театры, именно тогда Цискаридзе впервые посмотрел спектакль в Большом театре: по счастливой случайности это был "Щелкунчик" – балет, с которым у него еще многое будет связано. После спектакля Николай сказал маме, что хочет быть "этим дядей в красном", имея в виду Щелкунчика-принца. Эту партию тогда исполнил Вячеслав Гордеев, а партию Маши – Наталья Архипова.

Московское хореографическое училище

С 1987 года Николай продолжил обучение в Московском хореографическом училище, классическим танцем занимался у Петра Пестова. Позже Цискаридзе высоко оценил его жесткий преподавательский подход:

В училище была такая примета: кому больше всех на уроках Пестова доставалось, того ждет большое будущее. Этот человек умел добиваться от нас фантастических результатов.

Большой театр: от кордебалета к премьерству

В 1992 году Цискаридзе окончил училище и сразу был принят в труппу Большого театра. Сначала он танцевал в кордебалете, вскоре начал исполнять сольные партии в балетах Юрия Григоровича и уже в январе 1993-го отправился с Большим на гастроли в Лондон. Свои партии танцовщик готовил с Николаем Симачевым, Николаем Фадеечевым, Галиной Улановой и Мариной Семеновой.

Третий сезон в театре стал для Цискаридзе знаменательным: за короткий период он исполнил главные партии в нескольких балетах, в том числе в "Щелкунчике".

Это была моя не первая сольная партия, сольных партий у меня было сразу очень много. А вот премьерская роль, где много дуэтов, она была первая

– Цискаридзе.

В партии Щелкунчика-принца он дебютировал 13 января 1995 года, а партию Маши исполнила Наталья Архипова, как и летом 1985-го, когда Цискаридзе увидел этот балет впервые. Партия Щелкунчика-принца стала одной из его коронных, и самый престижный – предновогодний – спектакль артист много лет танцевал в свой день рождения, 31 декабря.

В том же 1995-м он завоевал II премию международного конкурса артистов балета в Осаке, получил приз журнала "Балет" "Душа танца" в номинации "Восходящая звезда" и, наконец, был возведен в ранг премьера Большого театра. Вскоре в репертуаре Цискаридзе появились главные партии в "Жизели" Адана, "Лебедином озере" и "Спящей красавице" Чайковского, "Легенде о любви" Меликова, "Раймонде" Глазунова и других балетах. В июне 1997 года он был удостоен I премии VIII международного конкурса артистов балета в Москве, а в 1999-м стал обладателем приза международной ассоциации деятелей хореографии Benois de la Danse и получил свою первую "Золотую маску". Этой национальной театральной премией танцовщик был также отмечен в 2000 и 2003 годах.

Цискаридзе – участник нескольких премьер балетов знаменитых зарубежных хореографов, состоявшихся в Большом театре. В апреле 1999 года он танцевал в балете Джорджа Баланчина "Симфония до мажор" на музыку Бизе, в октябре 2001-го стал первым исполнителем партии Германна в балете Ролана Пети "Пиковая дама" на музыку Чайковского. В феврале 2003 года в Большом театре состоялась премьера еще одного балета выдающегося французского хореографа – "Собор Парижской Богоматери" на музыку Мориса Жарра. На давней премьере в Парижской опере партию Квазимодо танцевал сам Пети, в Большом ее впервые исполнил Цискаридзе.

Квазимодо в исполнении Цискаридзе отличается от моего, как и от Квазимодо других танцовщиков. Цискаридзе привносит в образ больше яркости, силы – такую энергетику, которой я раньше не видел

– балетмейстер.

Цискаридзе–педагог

В 1996 году Цискаридзе окончил Московский государственный хореографический институт по специальности "Педагог-репетитор", в 2005-м стал педагогом-репетитором Большого театра. Среди его учеников — премьеры Артем Овчаренко и Денис Родькин, бывшая солистка балетной труппы ГАБТа, а теперь прима-балерина Михайловского театра Анжелина Воронцова.

Главный педагог всей моей жизни это Николай Цискаридзе. Потому что он перевернул мое мировоззрение на 180 градусов

— Родькин.

Во главе Вагановской академии

28 октября 2013 года Цискаридзе назначили исполняющим обязанности ректора Академии русского балета имени Вагановой в Санкт-Петербурге, 29 ноября следующего года профессор кафедры методики преподавания классического и дуэтно-классического танца был избран ректором.

Год и ровно месяц, которые я провел в должности и.о. ректора, — это был год, чтобы показать какие-то свои способности на сложном поприще

— народный артист России.

С декабря 2019 года он продолжает руководить Академией в качестве исполняющего обязанности ректора.

Талант Цискаридзе признан в разных странах: он дважды получал Государственную премию России, награжден российским орденом Дружбы, грузинским орденом Чести, французским орденом Искусств и литературы. Также танцовщик является народным артистом Северной Осетии, почетным профессором Бакинской академии хореографии, есть у него и другие почетные звания и награды. Свою театральную судьбу артист считает очень счастливой.

Мне в этом плане повезло, наверное, потому что я занимаюсь своим делом. Я никогда не разменивался, никогда не тиражировал себя

— Цискаридзе.