Махар Вазиев - худрук балета трех великих театров

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Творческая судьба Махара Вазиева связана с тремя знаменитыми театрами. Он танцевал на сцене Мариинского, руководил его балетной труппой, семь лет возглавлял балет миланского "Ла Скала", а сейчас работает в Большом. Почему Вазиев начал заниматься балетом, как развивалась карьера танцовщика и балетмейстера, о чем он мечтает сейчас - расскажем в этом материале.

Как Махар Вазиев поступил в Ленинградское хореографическое училище?

Махар Вазиев родился в североосетинском Алагире. Вспоминая детство, он рассказывает об удивительной женщине, жившей по соседству, Ольге Салказановой. "Тетя Оля", как называл ее тогда Махар и его товарищи, выросла в Петербурге, воспитывалась гувернантками, знала французский язык. Из всех детей она выделяла именно Махара, часто беседовала с ним.

Это были фантастические, сказочные истории о Петербурге - об Эрмитаже, Медном всаднике, о дворцах и фонтанах

- говорит Вазиев, называя знакомство с Салказановой судьбоносным.

Однажды в местной газете "Заря" 12-летний Махар прочитал объявление о том, что Ленинградское хореографическое училище имени Вагановой проводит конкурсный набор, и решил поучаствовать в нем, хотя, по собственному признанию, тогда не очень хорошо понимал, что такое балет. Мама мальчика была категорически против, но его поддержала любимая бабушка Фуза. Из сотен осетинских ребят выбрали 16 лучших, в их числе оказался и Махар.

Как сложилась сценическая карьера Вазиева?

Ленинградское хореографическое училище он окончил в 1979 году. После выпускного экзамена выдающийся танцовщик, балетмейстер, художественный руководитель училища Константин Сергеев из всего курса выбрал Вазиева и написал ему на театральной афише напутственные слова.

Он мне написал то, что в дальнейшем случилось с моей творческой жизнью

- отмечает Вазиев.

Молодого танцовщика пригласили в Ленинградский государственный академический театр оперы и балета имени Кирова (ныне Мариинский театр), его карьера развивалась успешно: в 1986 году Вазиев стал солистом, а в 1989-м - премьером балетной труппы. Он исполнял практически все ведущие партии в классических балетах: в "Лебедином озере" и "Дон Кихоте", "Жизели" и "Раймонде", "Баядерке" и "Сильфиде". Также в репертуаре танцовщика были главные роли в "Легенде о любви", "Теме с вариациями", других постановках балетмейстеров XX века.

Вазиев - руководитель балетной труппы Мариинского театра

Завершив сценическую карьеру, в 1995 году Вазиев возглавил балетную труппу Мариинского. В годы его руководства в театре начали танцевать Диана Вишнева, Светлана Захарова, Ульяна Лопаткина, Михаил Лобухин, Леонид Сарафанов и другие нынешние звезды балета. В репертуаре труппы появилась классика ХХ века: балеты Джорджа Баланчина, Кеннета Макмиллана, Ролана Пети, Джона Ноймайера, Пьера Лакотта, Уильяма Форсайта, а также работы современных хореографов. Тогда же на сцену Мариинского, который называют "домом Петипа", вернулись спектакли прославленного балетмейстера, но в обновленных версиях. Под руководством Вазиева труппа много и успешно гастролировала в Лондоне и Мадриде, Нью-Йорке и Вашингтоне, других городах. Однако в марте 2008 года балетмейстер покинул свой пост.

Я пришел к выводу: нужно что-то менять в своей жизни

- объясняет он, признавая, что решиться на такой шаг было непросто.

Вазиев в "Ла Скала"

Вскоре Вазиеву предложили стать руководителем балетной труппы миланского театра "Ла Скала". Этот пост он занимал с 2009 по 2016 год и за это время смог повысить исполнительский уровень коллектива, вырастить поколение итальянских артистов балета, сформировать интересный и разнообразный репертуар. Так в афише театра появились и балеты Баланчина, Пети, Начо Дуато, других современных хореографов, и реконструкции "Раймонды" и "Спящей красавицы".

"Ла Скала" - один из ведущих театров мира с богатейшей историей, прежде всего оперной, ну а потом уже и балетной

- отмечает Вазиев.

Семилетнее сотрудничество с миланской труппой он определяет как "замечательный опыт".

Весьма доволен тем, что я сделал вместе с коллективом театра

- говорит балетмейстер.

Вазиев в Большом

В Большой театр Вазиева приглашали не раз, однако согласился он не сразу - "сомнения брали верх".

Мне удалось чего-то добиться с единомышленниками в Мариинском, что-то наладилось в "Ла Скала", но это не значит, что могло получиться в Большом

- поясняет балетмейстер.

В марте 2016 года он, наконец, стал художественным руководителем балетной труппы ГАБТ. Генеральный директор Большого театра Владимир Урин, который смог убедить Вазиева занять этот пост, характеризует его так:

Это человек, который любит балет, знает балет и понимает что такое балет. Причем во всех его ипостасях - как с точки зрения классики, так и с позиции современной хореографии.

Сам Вазиев признается, что ему нынешняя работа "безумно нравится":

Есть огромное желание делать для этой труппы уникальные проекты, а не просто заниматься переносами постановок великих мастеров. Хочется создавать на сцене Большого театра абсолютно новые работы с современными хореографами.

О чем мечтает худрук Большого театра?

В Северной Осетии Вазиев бывает часто.

Я уехал из Осетии в довольно юном возрасте, но безмерно счастлив, что это - моя малая родина. То, что мне дали в Осетии - база, на которой строилось все остальное

- говорит он.

Вазиев признается, что хочет приехать туда с гастролями Большого театра. Эта мечта начинает сбываться - в июне в Театре оперы и балета во Владикавказе состоялся большой концерт в честь юбилея Светланы Адырхаевой. В нем приняли участие артисты балета ГАБТ, в том числе ученицы прославленной балерины и педагога, поднялись на сцену в тот вечер и сама Адырхаева, и Вазиев.