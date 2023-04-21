5 албанских мечетей времен Османской империи

Когда османы пришли в Албанию?
В конце XIV века османы впервые достигли берегов Албании, а уже к началу XV века на юге страны создали там первые гарнизоны. В середине XV века к Османской империи относилась вся южная часть страны, а к началу XVI века османы заняли всю Албанию. Более шести веков османы сохраняли свою власть на территории страны и оставили там богатое культурное наследие.
Мечеть Сулеймана-паши (Тирана)
Старейшая мечеть в стране. Год ее возведения (1614) считают моментом основания Тираны. Будущая столица столицы Албании зародилась на месте небольшого поселения благодаря османскому военачальнику Сулейман-паше Барджини.
Помимо мечети в начале XVII века он построил там турецкую баню и небольшой рынок. Неподалеку от мечети находится захоронение самого Сулеймана-паши. Сама же мечеть была уничтожена в 1967 году.
Мечеть Гирокастры (Гирокастра)
Мечеть была возведена в 1757 году. Еще одно название – Базарная – она получила благодаря своему расположению. Здание находится рядом со Старым базаром Гирокастры в историческом центре города. Эта мечеть стала единственным религиозным строением, которое не было разрушено во времена запрета на религию.
В 1970-х ей был присвоен статус культурного памятника. Здание долгое время использовалось не по назначению. Там размещался тренировочный зал для цирковых акробатов - высокие своды мечети прекрасно подходили для тренировок. Мечеть представляет собой двухэтажное здание восьмиугольной формы, внутри которого сохранились образцы античной мозаики.
Свинцовая мечеть (Шкодер)
Многокупольная Свинцовая мечеть, возведенная в XVIII веке, получила название из-за своей главной особенности - для ее строительства использовали раствор с жидким свинцом. При строительстве мечети отступили от привычных правил возведения минаретов.
Здание достаточно хорошо сохранилось. Правда, из-за особенностей грунта оно медленно проседает и сейчас находится гораздо ниже.
Мечеть Фатих (Дуррес)
Фатих - одна из старейших мечетей в стране. Она была возведена сразу после завоевания города османами в начале XVI века и получила название в честь Мехмеда Завоевателя. Мечеть, расположенная в историческом центре города, представляет собой четырехугольное здание, рядом с которым расположен минарет.
Старый минарет, правда, был разрушен, а нынешний был возведен в ходе программы восстановления памятников культуры и религии. В 1973 году Фатих также получила статус памятника культуры.
Мечеть Этхем Бей (Тирана)
Эту мечеть строили больше 30 лет - с 1789 по 1823 год. Она украшена изящными фресками, на которых изображены цветы, деревья, водопады и городские пейзажи.
Рядом расположена Часовая башня, также построенная в эпоху правления османов. В мечети проводят регулярные экскурсии.