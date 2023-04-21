5 албанских мечетей времен Османской империи

Многие достопримечательности Албании признаны всемирным наследием, причем большинство из них появилось в эпоху Османской империи. Расскажем о пяти знаменитых албанских мечетях, построенных во времена правления одной из самых могущественных тюркских империй.

Когда османы пришли в Албанию?

В конце XIV века османы впервые достигли берегов Албании, а уже к началу XV века на юге страны создали там первые гарнизоны. В середине XV века к Османской империи относилась вся южная часть страны, а к началу XVI века османы заняли всю Албанию. Более шести веков османы сохраняли свою власть на территории страны и оставили там богатое культурное наследие.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мечеть Сулеймана-паши (Тирана)

Старейшая мечеть в стране. Год ее возведения (1614) считают моментом основания Тираны. Будущая столица столицы Албании зародилась на месте небольшого поселения благодаря османскому военачальнику Сулейман-паше Барджини.

Помимо мечети в начале XVII века он построил там турецкую баню и небольшой рынок. Неподалеку от мечети находится захоронение самого Сулеймана-паши. Сама же мечеть была уничтожена в 1967 году.

Мечеть Гирокастры (Гирокастра)

Мечеть была возведена в 1757 году. Еще одно название – Базарная – она получила благодаря своему расположению. Здание находится рядом со Старым базаром Гирокастры в историческом центре города. Эта мечеть стала единственным религиозным строением, которое не было разрушено во времена запрета на религию.

В 1970-х ей был присвоен статус культурного памятника. Здание долгое время использовалось не по назначению. Там размещался тренировочный зал для цирковых акробатов - высокие своды мечети прекрасно подходили для тренировок. Мечеть представляет собой двухэтажное здание восьмиугольной формы, внутри которого сохранились образцы античной мозаики.

Свинцовая мечеть (Шкодер)

Многокупольная Свинцовая мечеть, возведенная в XVIII веке, получила название из-за своей главной особенности - для ее строительства использовали раствор с жидким свинцом. При строительстве мечети отступили от привычных правил возведения минаретов.

Здание достаточно хорошо сохранилось. Правда, из-за особенностей грунта оно медленно проседает и сейчас находится гораздо ниже.

Мечеть Фатих (Дуррес)

Фатих - одна из старейших мечетей в стране. Она была возведена сразу после завоевания города османами в начале XVI века и получила название в честь Мехмеда Завоевателя. Мечеть, расположенная в историческом центре города, представляет собой четырехугольное здание, рядом с которым расположен минарет.

Старый минарет, правда, был разрушен, а нынешний был возведен в ходе программы восстановления памятников культуры и религии. В 1973 году Фатих также получила статус памятника культуры.

Мечеть Этхем Бей (Тирана)

Эту мечеть строили больше 30 лет - с 1789 по 1823 год. Она украшена изящными фресками, на которых изображены цветы, деревья, водопады и городские пейзажи.

Рядом расположена Часовая башня, также построенная в эпоху правления османов. В мечети проводят регулярные экскурсии.