Азербайджанские баскетболисты стали чемпионами Европы

Юношеская сборная Азербайджана по баскетболу второй раз завоевала титул чемпионов Европы. В финале европейского первенства U18 баскетболисты обыграли представителей Люксембурга.

Азербайджан стал чемпионом Европы по баскетболу U18 (юноши до 18 лет) дивизиона C.

Первенство Старого Света прошло в албанском Эльбасане, передает Azerisport.

В решающей встрече азербайджанская сборная, выступающая в дивизионе С, сражалась с представителями Люксембурга. Итоговый счет встречи – 77:71.

Перед этим команда Азербайджана выиграла три игры подряд, одолев Молдавию, Армению и Албанию, так что победа в финале стала четвертой.

Главный тренер сборной – Анар Сарыев.

Азербайджанские баскетболисты становятся чемпионами Европы уже во второй раз. В первый раз спортсмены выиграли ЧЕ в дивизионе C (U-18) в 2016 году.