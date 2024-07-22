Азербайджанский боксер вышел в четвертьфинал Олимпиады 2024

Член олимпийской сборной Азербайджана, боксер Альфонсо Домингес пробился в 1/4 финала ОИ, которые проходят в Париже. Он одолел двукратного олимпийского чемпиона.

Представитель азербайджанского бокса, спортсмен Альфонсо Домингес успешно начал выступление на Олимпиаде, которая стартовала два дня назад в Париже.

Сегодня азербайджанский участник вступил в схватку в 1/8 финала. Его соперником стал Хулио Сезар ла Крусом. Это кубинский боксер ранее дважды выигрывал Олимпийские игры, он пятикратный чемпион мира.

Альфонсо Домингес победил противника. Теперь он выступит в четвертьфинале.

Весовая категория Домингеса – 92 кг.

Напомним, Олимпиада 2024 будет проходить в столице Франции до 11 августа.