Сколько медалей Олимпиады в Париже завоевали выходцы с Северного Кавказа?

Спортсмены с Северного Кавказа участвовали в Олимпиаде в составе сборных других стран. Как они выступили на Играх в Париже? Сколько медалей они завоевали?

Российских спортсменов не допустили до участия в Олимпиаде в Париже. Однако уроженцы России, выступавшие за другие страны, добились на Играх больших успехов. Среди них много представителей регионов Северного Кавказа.

Чечня

Выходцы из Чеченской Республики представляли на Олимпиаде Албанию, Данию, Турцию и Ливан. На пьедестал удалось подняться лишь двоим – борцам вольного и греко-римского стилей.

Чечениский борец-классик Турпал-Али Бисултанов, выступающий за Данию, стал третьим в весовой категории до 87 кг. В утешительной схватке за бронзу чеченец сломил сопротивление венгра Давида Лошонци.

© Фото: сайт United World Wrestling

Еще один уроженец Чечни – борец-вольник Ислам Дудаев – стал бронзовым призером Олимпиады, выступая за Албанию. В поединке за третье место он победил Исмаила Мусукаева из Венгрии.

Северная Осетия

Осетинские борцы и дзюдоисты на парижской Олимпиаде представляли Словакию, Албанию и Азербайджан. Выходцы из РСО-Алания завоевали золото и две бронзы для своих стран.

Борец вольного стиля Чермен Валиев родился в Северной Осетии, но уже несколько лет выступает за Албанию. На Олимпиаде он стал третьим в весовой категории до 74 кг. В утешительном финале он оказался сильнее другого уроженца России Виктора Рассадина, который представляет Таджикистан.

© Фото: сайт United World Wrestling

Дзюдоист Федор Целиди – грек из Северной Осетии – представляет Грецию с 2018 года. Спортсмен на Играх завоевал бронзовую медаль, выиграв в поединке за третье место у испанца Тристана Мосахлишвили.

Золото для Азербайджана добыл дзюдоист Зелим Коцоев. Будущий олимпийский чемпион родился в Беслане, но с 2015 года представляет Азербайджан. В финале он одолел грузинского спортсмена Илью Суламанидзе.

© Фото: АЗЕРТАДЖ

Дагестан

Отличные результаты на Олимпиаде продемонстрировали дагестанские спортсмены, выступавшие под флагами других государств. В их активе – 6 наград, 3 из них – высшей пробы.

Бронзовыми медалями довольствовались борцы-вольники – Даурен Куруглиев, который выступал за Грецию, и Магомедхан Магомедов, представлявший на Олимпийских играх Азербайджан.

Уроженец Дербента Куруглиев в весовой категории до 86 кг стал третьим. В бронзовом поединке он одержал победу над представителем Сан-Марино Майлзом Амином.

Выходец из Кизлярского района Магомедов участвовал в весе до 97 кг. В схватке за третье место он сразился с украинским борцом Муразом Мчелидзе. Встреча завершилась в пользу Магомедхана.

© Фото: АЗЕРТАДЖ

Серебро на Играх досталось тхэквондисту Гашиму Магомедову. На Олимпиаде уроженец села Телетль Шамильского района выступал под флагом Азербайджана. В финале он уступил южнокорейцу Паку Тэ Чжуну и довольствовался вторым местом.

© Фото: АЗЕРТАДЖ

Золотыми медалистами стали трое борцов вольного стиля – Разамбек Жамалов (Узбекистан), Магомед Рамазанов (Болгария) и Ахмед Тажудинов (Бахрейн).

Жамалов – воспитанник школы имени братьев Сайтиевых в Хасавюрте, выступать за Узбекистан стал в феврале 2024 года. Золото он добыл в финальной схватке против японца Даити Такатани.

© Фото: сайт Национального олимпийского комитета Узбекистана

Борец Рамазанов – уроженец Хасавюртовского района. С января 2022 года он представляет Болгарию. Болельщики и поклонники называют Магомеда «двойником Хабиба». В полуфинале он вырвал победу у американца Аарона Брукса на последних секундах – из 0:3 ему удалось сделать 4:3. В финале он одолел иранца Хасана Яздани и стал олимпийским чемпионом.

© Фото: сайт United World Wrestling

21-летний Тажудинов – выпускник школы борьбы имени Абдулрашида Садулаева в Махачкале, выступает за Бахрейн с осени 2022 года. В полуфинале он победил известного американского борца Кайла Снайдера, а в финале выиграл у грузина Гиви Мачарашвили.

© Фото: сайт United World Wrestling

Итоги

Таким образом, выходцы из республик Северного Кавказа в общей сумме завоевали на Олимпиаде в Париже 11 медалей – 4 золотых, 1 серебряную и 6 бронзовых. Наибольшее количество наград набрали уроженцы Дагестана – 6.

«Сборной России не хватает, с ними было бы лучше. Мое золото - для России, для Узбекистана, Дагестана и моей гордой Чечни»

- олимпийский чемпион Разамбек Жамалов