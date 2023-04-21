Стоит ли ехать в Албанию: что посмотреть, нужна ли виза?

Албания — страна с потрясающими пейзажами, дружелюбными людьми и древнейшей историей. Но это направление остается одним из самых недооцененных мест для путешествий. Что посмотреть в Албании, расскажем в этом материале.

В Албании есть множество красивых мест, которые стоит посетить путешественникам. Там очень красивая береговая линия, живописные горные хребты и древние исторические достопримечательности, признанные всемирным наследием.

Нужна ли виза в Албанию

В 2023 году Албания отменила безвизовый режим с Россией. До этого он регулярно вводился в период с 1 мая по 30 сентября. Визу Албании можно оформить в онлайн-формате. Также посетить страну можно, если у вас есть шенгенская, британская или же американская виза. Правда есть условие. Перед посещением Албании турист должен побывать в стране, которая дала ему эту визу.

Общая процедура рассмотрения визового заявления длится не более 15 рабочих дней с даты принятия заявления. В исключительных случаях этот срок может быть продлен мотивированным решением до 30 рабочих дней.

Что посмотреть

Берат

Берат – одно из лучших мест для посещения в Албании из-за его древней архитектуры и красивого городского пейзажа. Благодаря историческому наследию, оставшемуся в этих краях благодаря османам, город был внесен ЮНЕСКО в список Всемирного наследия. Историческая часть города представляет собой белые каменные дома, которые расположились на склоне городского холма. Со стороны может показаться, будто они стоят друг на друге. С этой застройкой связано также и еще одно название города – "город тысячи окон", ибо буквально отовсюду можно увидеть отражения множества окон.

При поездке в Берат также стоит посетить городской замок. Из него открывается потрясающий вид на город. Стоит также отметить, что помимо музеев внутри крепостных стен есть и жилые дома. Каньон Осуми – еще одно место, которому стоит уделить внимание во время посещения города. Возраст каньона – более 3 миллионов лет. Здесь можно насладиться невероятной красотой местных пейзажей как во время пеших прогулок, так и во время путешествия на каяке.

Тирана

Столицу Албании считают одним из лучших мест для посещения страны. Отправившись в пешую экскурсию по городу, можно увидеть такие достопримечательности города, как мечеть Этхем-бей, строительство которой началось в конце XVIII века. Ее внутреннее убранство заслуживает особого внимания. Внутри мечеть расписана различными декоративными элементами, среди которых цветы, деревья и даже городские пейзажи.

Рядом с мечетью расположена Часовая башня, построенная во времена османов, которая также популярна среди туристов. Если же вы захотите узнать чуть больше об истории страны, то можно отправиться в необычный музей – Bunk’Art1. Здание музея – бункер, который строился во время холодной войны. В 2010-х его открыли для посетителей. Там можно ознакомиться с историей Албании. Большой акцент в музее сделан именно на период Второй мировой войны.

Если же вы любите наслаждаться природой, то можно отправиться на озеро Бовилла. Оно расположено недалеко от Тираны, примерно в 15-20 километрах. Невероятные виды, открывающиеся на пышную зелень этих краев и бирюзовые воды водохранилища, не оставят вас равнодушными. Лучше всего отправляться в эти места летом. Озеро расположено на территории Национального парка горы Дайти. Еще один местный национальный парк (Бутринт) относится к объектам Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Города албанской Ривьеры

Для любителей пляжного отдыха прекрасно подойдет Албанская Ривьера. Ее считают одним из лучших мест для посещения страны летом. Береговая линия Ривьеры очень красива. Вода невероятно чистая и совмещает в себе буквально все оттенки бирюзового. Пляжи в основном из гальки и крупного песка. Судя по отзывам, на некоторых пляжах даже в летние месяцы есть где отдохнуть. Однако в таких курортных городках, как Химара летом могут быть толпы туристов. Пляжи здесь ухоженные и в основном из песка, территория окружена ресторанчиками и различными магазинами.