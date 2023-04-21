Албания вновь стала визовой для российских туристов

Опубликовано: 17:32, 21 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Албания отменила безвизовый режим для российских туристов, который в стране вводился ежегодно с 1 мая по 30 сентября. Причина нововведения не объясняется.

Власти Албании приняли решение отменить безвизовый режим для россиян, ежегодно с 2021 года вводившийся на летний период с 1 мая по 30 сентября, сообщило посольство Албании в России.

Такие поправки были приняты Советом министров Албании от 20 апреля 2023 года, теперь для посещения страны необходимо оформить визу, указав в ней цель поездки. Также желающие посетить Албанию могут заполнить заявку на получение электронной визы на сайте посольства, - передает РИА Новости.

Виза для въезда и пребывания в Албанию не понадобится тем россиянам, у кого есть действующая шенгенская, американская или британская виза, однако для них действует условие: человек должен побывать в стран, выдавшую ему визу, - отметили в посольстве.