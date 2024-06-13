Евро-2024. Хорватия-Албания. Дневник чемпионата

Андрей Корнеев

Сегодня Гамбурге матч второго тура чемпионата Европы по футболу 2024 года между сборными Хорватии и Албании завершился вничью со счетом 2:2. После первого тайма казалось, что такую Хорватию ничто не спасет.

Вторую игру на турнире проваливали Модрич и Брозович. Стареющие звезды казалось, не способны выдерживать темповой футбол, не случайно, что партнера Роналду по "Ан-Насру" заменили уже в перерыве. За весь первый тайм - ни одного момента.

И это на фоне вполне проходимой Албании, которая отдала середину поля, владение мячом, но забила уже на 11 минуте. Казим Лячи в касание головой перевел мяч в правый угол ворот. Албанцы могли увеличить счет, если бы не мастерство Ливаковича, который, похоже, больше всех представителей хорватской сборной стремился в плей-офф.

Во втором тайме хорватов, наконец, прорвало, но Томас Стракоша долгое время выручал сборную Албании. Только за 15 минут до финального свистка Андрей Крамарич сумел сравнять счет, а уже спустя 2 минуты после удара Сучича мяч задел ветерана албанской сборной Клауса Гьясулу и хорваты выходят вперед. Победа команды Модрича?

В последние минуты пошла веселая игра, моменты были и у албанцев и у хорватов. А по законам футбольной драмы забить должен был тот, кто мог стать виновником поражения – так и случилось – пас неутомимого Байрами на Гьясулу и 2:2!

Шансы остаются у обеих команд, но хорваты продолжают разочаровывать.

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