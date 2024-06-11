Вестник Кавказа

Евро-2024. День пятый. Дневник чемпионата

Андрей Корнеев
Евро-2024. День пятый. Дневник чемпионата
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“, uefa.com
Пятый день чемпионата Европы подарил самую зрелищную игру Евро-24 – Турция-Грузия. Встреча проходила в равной борьбе, грузинская команда подтвердила не случайность хвалебных отзывов в свой адрес, столь часто звучавших в канун первенства.

Турция-Грузия 3:1

Пожалуй, только первые четверть часа преимущество сборной Турции было заметно, что и воплотилось в мяч, забитый защитником "Фенербахче" Мертом Мюлдюром. С линии штрафной турецкий игрок попал в "девятку" ворот грузинской команды.

С середины первого тайма игра выровнялась и на 32 минуте форвард голландского "Аякса" Жорж Микаутадзе забивает ответный гол. У сборной Грузии помимо Микаутадзе выделялись Георгий Кочорашвили и центральный бек Соломон Кверквелия, хотя защитник в первом тайме и допустил несколько ошибок. Турки больше атаковали, но надежно играл голкипер "Валенсии" Гиорги Мамардашвили.

Кто знает, каким был результат матча, если бы на 65 минуте 19-летний Арда Гюлер не исполнил выдающийся обводящий удар. На данный момент это лучший гол Евро. В добавленное время Мамардашвили пришел в штрафную площадку соперника на розыгрыш углового, но подача оказалась неудачной, и Актюркоглу забивал третий гол в пустые ворота.

Индивидуально сильная команда Грузии вполне способна на большее. Главная звезда - Хвича Кварацхелия должен прибавить. В этой игре он действовал обособленно от остальной команды, сам по себе. Сборная Турции произвела хорошее впечатление, посмотрим, насколько стабильным окажется футбол, который поставил Винченцо Монтелла.

Португалия-Чехия 2:1

Матч Португалия-Чехия на этом фоне смотрелся более пресно. Португальцы пропустили первыми на 62-й минуте, но через семь минут счет сравняли (автогол чехов), в затем добились окончательного успеха - 2:1. Решающий гол Франсишку Консейсау забил уже в добавленное время.

Впечатления от игры великого Роналду (шестой чемпионат Европы – абсолютный рекорд) как и всей сборной Португалии, остались противоречивыми. Забил гол, но его отменили. Попал в штангу, но в остальном не выделялся из общей массы. Атакующие действия португальцев выглядели предсказуемыми. Автогол чехов – типичный "несчастный случай". Победный мяч – грубая ошибка защитника Гронека. Вполне вероятно, что турки могут побороться за первое место в группе, да и грузины смотрелись интереснее участников второй игры в прошедший вторник.

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