Евро-2024. День четвертый. Дневник чемпионата

Андрей Корнеев

Четвертый день чемпионата Европы начался с неожиданности. Сборная Украины проиграла Румынии со счетом 0:3. Причем по игре румыны не имели столь ощутимого преимущества, но крайне слабо сыграл голкипер украинцев Андрей Лунин, а дорогостоящее нападение команды играло разрозненно и не эффективно.

Украина – Румыния 0:3

В середине первого тайма Матвиенко неудачно скинул мяч вратарю украинской сборной, тот импульсивно сбросил сферу прямо на ногу румынскому футболисту, последовал короткий пас в центр и Станчу дальним красивым ударом поразил ворота.

Спустя четверть часа полузащитник "Эмполи" Марин не самым опасным ударом снова пробил Лунина. Третий гол на счету Дениса Дрэгуша, форварда бельгийского "Стандарта".

Сборная Украины не сумела показать игру достойную европейского первенства, хотя в индивидуальном мастерстве футболистов нет сомнений. Достаточно сказать, что первый опасный удар в створ ворот удалось нанести только минут за 15 до конца встречи.

А румыны, наоборот, действовали очень разумно и энергично. Явных лидеров у сборной, пожалуй, нет, а вот коллективная игра поставлена. Так что будем следить за этой командой. У нее есть все шансы подпортить настроение фаворитам. А Украине надо обязательно обыгрывать в следующем туре Словакию.

Словакия – Бельгия 1:0

Словакия неожиданно обыграла бельгийцев 1:0 и тем самым смешала все предварительные расклады сил в группе. Матч не оставил целостного впечатления, Бельгия давила, но как-то академично и без огонька. Ромелу Лукаку забил дважды, но оба гола отменили за нарушения. Эксперты сошлись во мнении, что судья был прав.

Доменико Тедеско, в 2019–2021 годах руководивший "Спартаком", потерпел первое поражение во главе сборной Бельгии. Звезды сборной Бельгии не молодеют, а новое поколение пока не предъявило свои козыри. Будущее словаков на Евро зависит от поединка с Украиной. Даже ничейный результат превратит противостояние Бельгии и Украины в последнем туре в битву за выживание.

Франция – Австрия 1:0

Сборная Франции относительно спокойно победила австрийцев, не напрягаясь и не устраивая игрового пиршества. Дождались автогола Максимилиана Вебера и сохранили минимальное преимущество. К тому же в конце встречи травму носа получил Мбаппе и теперь главная звезда французов будет вынужден играть в специальной маске.

Австрийцы весь первый тайм смотрелись вполне достойно, демонстрируя тактическую выучку и сыгранность во всех линиях. Не хватало конкретики в завершающей стадии. Хотя у Кристофера Баумгартнера был отличный шанс открыть счет, и тогда игра могла пойти по иному сценарию. В любом случае сборная Австрии смотрелась сильнее поляков, так что шансы на выход из группы у команды Рангника вполне реальны.

Сегодня ждем