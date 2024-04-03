Там ли ищет Иран угрозу национальной безопасности?

Размещение европейской наблюдательной миссии и военные учения с США могут быть шагами ко вступлению Армении в НАТО, что, в свою очередь, создает прямые угрозы для безопасности Ирана.

Европейская интеграция Армении уже не является секретом. Ереван не маскируется и прямо говорит об этом. Накануне глава МИД республики Арарат Мирзоян заявил: "Народ Республики Армения имеет европейские устремления, и мы будем руководствоваться этими стремлениями". Наибольший резонанс эта тема вызывает, конечно, в российском экспертном сообществе и во властных кругах России. И это естественно.

Армения на протяжении веков входила в состав России. Даже после обретения независимости в 1991 году Ереван полагался исключительно на российские гарантии безопасности, свидетельством чего является 102-я военная база в Гюмри. Благодаря нейтралитету России в армяно-азербайджанском конфликте Армении 26,5 лет удавалось сохранять статус-кво. Не говоря уже про экономику, которая почти полностью зависит от российского рынка и инвестиций из РФ.

Интеграция с Евросоюзом, а в дальнейшем с НАТО ставит под вопрос союзнические отношения Армении с Россией. Премьер Никол Пашинян уже намекнул на выход из ОДКБ. Он и его министры игнорируют встречи Организации и других постсоветских форматов, где участвует России, например, СНГ. Мирзоян, кстати, не приедет на заседание Совета министров иностранных дел СНГ в Минск 12 апреля. Возможный договор об ассоциации с ЕС исключает продолжение пребывания республики в ЕАЭС.

В меньшей степени, но все же западные ветра в Ереване не нравятся Баку. Ведь при опоре на Францию, ЕС и США армянское правительство проводит нахрапистую и наглую политику. Армения через западные структуры, как Европарламент, Госдеп и ПАСЕ, лоббирует санкции в отношении Азербайджана. Франция поставляет Армении оружие, ЕС своими наблюдателями создает иллюзию безопасности. Если Россия пытается успокоить Армению, то ЕС скорее подпитывает ее реваншизм. Конечно, Запад это делает в своих интересах, рассчитывая использовать обиды Еревана на Москву и выдавить Россию с Южного Кавказа.

Если присмотреться к региону, можно прийти к выводу, что прозападный курс Пашиняна создает головную боль не только России и Азербайджану, но и Ирану. Для Исламской Республики Запад - такая же проблема, как и для России. Между Ираном и западными государствами в настоящее время развернута гибридная война: проиранские прокси - "Хезболла", хуситы, ХАМАС и шиитские формирования в Сирии и Ираке (Ось сопротивления) - борются против Израиля и его спонсоров в лице ЕС и США.

Кроме того, пропасть между Ираном и Западом создает вопрос ядерной энергетики. Директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сказал, что "Иран достиг пика в вопросе обогащения урана". Возобновление ядерной сделки уже практически невозможно, тем более если к власти в Белом доме вновь придет Дональд Трамп. Союзничество ИРИ с Россией еще больше увеличивает эту пропасть. ЕС и США обвиняют Иран в поддержке специальной военной операции на Украине.

Учитывая этот контекст, пашиняновская Армения в перспективе создает серьезные риски для безопасности Ирана. В республике уже есть наблюдательная миссия ЕС, ее миссия продлена до 2025 года и, по словам Пашиняна, может быть утверждена и на 2025-2027 годы. Наблюдают ли они только за действиями Азербайджана - вопрос открытый. Если в будущем Армения выйдет из ОДКБ и встанет под евроатлантический зонтик безопасности (разместит у себя базы НАТО), то Иран получит под боком вражеский опорный пункт. Кроме того, Армения уже провела военные учения с США, и на днях американские военные посетили страну в рамках оборонного сотрудничества.

Пока осторожно и дипломатично иранская сторона уже дала понять, что ее не устраивают планы присутствия западных структур на северных рубежах. В телефонном разговоре с Пашиняном президент ИРИ Эбрахим Раиси заявил, что контакты за пределами формата "3+3" осложняют ситуацию, а глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян не раз отмечал, что Иран выступает против вмешательства третьих стран в дела региона.

Иран не игнорирует интересы безопасности Армении. Начальник Генштаба Ирана Мухаммед Бегери на встрече с председателем Совета национальной безопасности Армении Арменом Григоряном предложил отправить на армяно-азербайджанскую границу иранских наблюдателей. Раиси в марте этого года говорил министру обороны Армении Сурену Папикяну, что "разрешение вмешательства сил из-за пределов региона не приносит мира в регион, мир может быть достигнут только с участием стран региона". Но, как видно, Пашиняну безразличны желания Ирана. Он готов во что бы то ни стало интегрироваться и союзничать с противниками Ирана, приглашая к себе их наблюдателей и военных.

Долгое время в Иране из трех закавказских республик в качестве угрозы выделяли Азербайджан из-за его внимания к судьбе азербайджанцев в Иране и дипломатических отношений с Израилем (вплоть до того, что Иран подозревал Азербайджан в размещении разведчиков МОССАД). Но история показывает, что не там Тегеран ищет угрозу. Азербайджан не занимается подрывом безопасности Ирана. Баку готов работать с Тегераном на многих треках, будь то "Север-Юг" или платформа "3+3" с прокладкой стабильного маршрута Зангезурского коридора.

Поэтому Ирану, вероятно, стоит стягивать войска не к азербайджанской границе и проводить там военные учения, а сместить свои акценты чуть западнее - к границе с Арменией, где в обозримой перспективе могут появиться солдаты НАТО.