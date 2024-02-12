Пашинян признал: Армения - не союзник России

Пашинян из Мюнхена дал понять, что не поддерживает Россию в украинском конфликте.

В условиях противостояния России и Запада появление постсоветских лидеров на тех площадках, куда больше не приглашают их российских коллег, всегда вызывает большой интерес в Москве. Это и Давосский форум, и Мюнхенская конференция по безопасности, куда давно не ездил президент России Владимир Путин. Одной из центральных тем этих мероприятий становятся события на Украине. Владимир Зеленский пытается использовать такие форматы для того, чтобы выторговать Киеву гарантии безопасности, членство в НАТО, финансирование и вооружения для ВСУ.

Если поведение европейских стран и Зеленского еще умещается в какую-то логику, то втягивание в конфликт ранее нейтральных стран, как Финляндия и Швеция, а тем более союзников Москвы, вызывает недоумение. Речь идет о премьер-министре Армении Николе Пашиняне. Раньше политик уже отмечался рядом странных заявлений, но с каждым разом эксперты убеждаются, что это не просто исключения, а определенный тренд. Конференция в Мюнхене стала лишь подтверждением.

Находясь в сердце западного мира, Пашинян ясно дал понять, что членство в ОДКБ и ЕАЭС - это всего лишь формальность, и Армения - более не союзник России.

"Я давно говорил, что Армения в вопросе Украины не является союзницей России. И это наша искренняя позиция. Нам очень больно, что мы не можем повлиять на эту ситуацию. Украинский народ - дружественный нам народ", - сказал Пашинян на встрече с представителями армянской общины ФРГ.

Пашинян также обратился к Алма-Атинской декларации 1991 года, декларации о принципах и целях СНГ, подтверждающей Беловежское соглашение о роспуске СССР. Армянский премьер дал понять, что Алма-Атинская декларация распространяется на все страны, а не только Армению. Под остальными странами он, в первую очередь, имел ввиду Россию и Украину и признание между ними границ на момент развала Советского Союза.

"Декларация - это признание границ и территориальной целостности республик. И в вопросе Украины работает та же логика. Декларация касается всех. И если мы ее разрушим, может разрушиться все", - отметил Пашинян.

В заявлении Пашиняна есть два основных посыла. Первое - он хочет дать понять Западу, что Армения не поддерживает специальную военную операцию на Украине и скорее даже осуждает. То есть официальный Ереван поддерживает требования Киева о выводе войск России не только к границам 2022 года, но и к границам 2014 года. Известно, что Армения не признает присоединение Крыма к России.

Второй посыл - Пашинян пытается вписаться в Общую внешнюю политику и политику безопасности (ОВПБ) Евросоюза. Напомним, что во время визита в Грузию высокопоставленные лица ЕС Урсула фон дер Ляйен и Жозеп Боррель в прошлом году ясно дали понять, что если Тбилиси хочет получить статус кандидата в члены, то Грузии нужно занять четкую позицию по СВО и ввести санкции против России, не говоря уже про поддержку ВСУ.

Пашинян уже ранее заявлял, что Армения стремится в ЕС, и готова интегрироваться с ним в той мере, в какой будет готов Брюссель. Так что в Мюнхене премьер Армении лишь подтвердил свою приверженность евроинтеграции, одним из основных критериев которой сейчас является осуждение внешней политики России.

Что касается темы неприкосновенности границ, то этот тезис Пашиняна звучит особенно странно, учитывая, что не так давно он танцевал в оккупированном ВС Армении азербайджанском городе Шуша и поддерживал аннексию Карабаха. Сейчас, конечно, риторика Пашиняна поменялась. После поражения в Карабахской войне он думает о том, как бы не потерять те территории, которые остались у Армении. Однако это конъюнктурная позиция. Был бы Карабах до сих пор под оккупацией Армении, Пашинян не стал бы поднимать вопрос целостности границ.

Ранее мы писали о многих других антироссийских заявлениях и действиях администрации Пашиняна. Это и поездка жены Пашиняна в Киев, и присоединение к Римскому статуту МУС, и отказ премьера Армении участвовать в заседании ОДКБ, и обозначение России в качестве "ненадежного" партнера.

В Кремле наверняка сделают еще один вывод относительно Пашиняна и надежности нынешнего официального Еревана в качестве союзника. Впрочем термин "союзник" в отношении Армении уже давно звучит как устаревая формальность, а не как официальное обозначение уровня отношений.