Вестник Кавказа

Кремль признал раскол с Арменией из-за Украины

Кремль признал раскол с Арменией из-за Украины
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пресс-секретарь президента РФ заявил, что Москва и Ереван разошлись во мнении по отношению к Украине. По его словам Россия продолжит объяснять Армении свою точку зрения.

Москва будет дальше объяснять Еревану свою правоту в отношении Украины. Такое заявление сделала пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков в процессе встречи с журналистами.

"Действительно, у нас диаметрально противоположные точки зрения в отношении того, что происходит на Украине, и в отношении конфликта вокруг Украины. Это не секрет. Поэтому это хорошо известная позиция наших армянских друзей. Мы с ними в этом не согласны и будем настойчиво продолжать объяснять нашу правоту"

– Дмитрий Песков

Ранее Никол Пашинян выступил с заявлением, что Армения не выступает партнером России по вопросам Украины.

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