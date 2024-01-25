Песков об Армении и МУС: это не должно отразиться на отношениях с Россией

В Кремле прокомментировали окончательное формальное присоединение Армении к МУС, которое произошло сегодня. Дмитрий Песков напомнил, что Ереван реализовал свое суверенное право.

Армянское руководство имело право вести страну к вступлению в Международный уголовный суд, такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля выразил мнение, что событие не стоит особого комментария. Он напомнил, что ратификация Римского статута и участие в МУС – это суверенное право Армении.

"Но с другой стороны, для нас важно, чтобы подобные решения не сказались и де-юре, и де-факто на наших двусторонних отношениях, которыми мы дорожим и надеемся дальше развивать"

– Дмитрий Песков

Напомним, еще в ноябре пресс-служба МУС сообщила, что с 1 февраля Армения станет его полноправным членом. В целом процесс вступления Армении в МУС занял менее 11 месяцев. В конце марта 2023 года стало известно, что Конституционный суд РА признал, что Римский статут не противоречит основному закону страны. Первого сентября документ был отправлен в парламент. Усилиями правящей партии Никола Пашияна он был принят (оппозиция голосовала против) в начале октября.

В Ереване неоднократно заявляли, что этот шаг не направлен против России. Однако Москва восприняла решение как неуместное и даже неприемлемое.

Стоит отметить, что Россия отозвала свою подпись под Римским статутом, причем достаточно давно, еще в 2016 году.