Почему Пакистан отказался от иранского газа?

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пакистан решил не достраивать свой участок газопровода "Мир", который должен был доставить газ из иранского газового месторождения Южный Парс в районе Эселуйе в центральные районы Пакистана и далее до границы с Индией.

Неделю назад государственный министр нефти Пакистана Мусадик Малик, выступая в Национальном собрании страны, сообщил, что Исламабад не будет достраивать газопровод с Ираном, который должен был обеспечить "голубым топливом" так нуждающиеся в нем центральные и северные регионы страны, а значит, газ не дойдет и до Индии, с которой у Пакистана и так не самые лучшие отношения.

Иранский газ – близкий и недоступный

На первый взгляд, можно было бы предположить, что газ Пакистану особо не нужен, из-за чего он с такой легкостью по сути разрывает контракт, который и так уже получил прозвище "долгостроя" - ведь пакистанская государственная компания Interstate Gas Systems и иранская Iranian Gas Company подписали соглашение о строительстве газопровода еще в 2009 году. Запустить трубу планировалось еще в 2014 году, и свой участок Иран построил вовремя. Но вот с пакистанским длиной в 800 км случилась задержка. И если раньше ее можно было с горем пополам объяснить нежеланием снабжать газом "нелюбимого" соседа, то Индия вскоре сама отказалась от проекта, пояснив такое решение слишком большими рисками безопасности как раз на пакистанском его участке.

Пакистан направил Ирану уведомление о форс-мажорных обстоятельствах и оправдательных обстоятельствах, в результате которых он приостанавливает выполнение своих обязательств по строительству газопровода

- цитирует госминистра газета Dawn, сообщая, что строительство газопровода может возобновиться только после снятия международных санкций в отношении Тегерана.

Иран не согласился с этим решением и оспорил его, пригрозив Исламабаду иском в международном арбитраже в $18 млрд за невыполнение своих обязательств по проекту.

Пакистанский МИД даже просил у США выделить средства для уплаты возможного штрафа за недостроенный газопровод либо разрешить закупку газа у Тегерана, однако американская сторона проигнорировала эту просьбу.

Газовые амбиции Пакистана

Что касается того, нужен ли этот газ Пакистану, то посмотрим на цифры: газ у страны есть, вот только в очень скромных количествах.

На начало 2021 года доказанные запасы газа в Пакистане составляли 384 млрд кубометров, при этом население страны растет, а газодобыча падает: так, в 2015 году население страны составляло 189, 87 млн человек, а добывалось в ней 35 млрд кубометров газа, к 2020 году население выросло до 208,57 млн человек, а газодобыча упала до 30,6 млрд кубометров, и это при том, что на природный газ приходится 42,73 % общего потребления энергоресурсов.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

К тому же Пакистан планирует построить на севере, вдали от моря, несколько теплоэлектростанций, которые будут работать на газе, но его туда еще нужно доставить. Поэтому неудивительно, что в структуре энергопотребления Пакистана импорт углеводородных ресурсов составляет более 80% от всего обеспечения страны энергоносителями, в то время как на собственные ресурсы приходится по разным оценкам всего 15–20%. Так что газ стране нужен, тем более, что сейчас основным ее поставщиком остаются Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар, которые покрывают две трети поставок энергоносителей. Несмотря на дружественные связи с этими государствами, Исламабад не прочь дополнительно диверсифицировать поставки: это позволит ему не только насытить внутренний рынок, но и стать региональным энергетическим хабом, а это - дополнительный приток валюты и влияние в регионе.

Пакистанский "долгострой"

По первоначальному проекту газопровод "Мир" общей протяженностью 2,7 тыс км и стоимостью в $1,5 млрд должен был протянуться из Ирана через территорию Пакистана в Индию. Начало его эксплуатации намечалось на 2014 год. Однако строительство затянулось после того, как Индия отказалась от участия в проекте.

Иранская часть газопровода "Мир" от газового месторождения в районе Эселуйе вдоль побережья Персидского и Оманского заливов до границы с Пакистаном уже проложена. Далее газопровод мощностью 21,5 млн кубометров газа в сутки должен пройти через пакистанский морской порт Гвадар и прийти в центральные районы.

Но это – не единственный пакистанский газовый "долгострой": почти аналогичная судьба постигла и трубопровод Туркменистан - Афганистан - Пакистан - Индия (ТАПИ), строительство которого с туркменского месторождения "Галкыныш" ("Возрождение"), входящего в пятерку крупнейших газовых месторождений мира, активно продвигалось США. За океаном видели своей стратегической задачей изоляцию газовых ресурсов Туркменистана от России и Китая.

Впрочем, это устраивало и сам Туркменистан, который хотел диверсифицировать свои экспортные потоки, и Азербайджан, который планировал заполнить часть его трубы своим газом, однако с 2015 года проект не продвинулся ни на шаг, и неизвестно, будет ли он реализован – причиной стало то, что Индия была исключена из проекта, а Пакистан выразил большие сомнения в безопасности трубы, путь которой пройдет через вечно воюющий Афганистан. Заработать ТАПИ должен был в 2020 году, но потеряв две буквы, он тоже превратился в долгострой.

Есть новые варианты?

Казалось, об идее регионального газового хаба теперь Пакистану можно забыть. Но как же быть с северными регионами и их электростанциями? И тут Исламабад вспомнил о том, что у него есть географическая возможность морской торговли, и его властям может быть более выгодным наращивание мощностей регазификационных терминалов в порту Карачи, тем более, что два таких терминала там уже работают и планируется строить третий.

Новый проект, который раньше назывался "Север - Юг", получил название "Пакистанский поток". Строить его будут Пакистан и Россия, которые уже договорились об этом восемь лет назад, правда, изначально его трубу планировали наполнить из ТАПИ, однако сейчас ситуация изменилась, но не критично. Поясним.

Пока длится затянувшаяся "история" с теперь уже ТАП, газ можно поставлять в Карачи в сжиженном виде метановозами по морю, на терминалах переводить его в газообразное состояние, то есть регазифицировать, и по газопроводу протяженностью в 1,1 тыс км отправлять по назначению внутри страны до города Лахор, где и будут построены новые электростанции. Уже подсчитано: его пропускная способность составит 12,4 млрд кубометров в год, стоить газ из него будет дороговато, но если ТАП все же заработает, то газ из него обеспечит север страны как минимум лет на 30.

Обойдется новая труба Пакистану в $1,5-2 млрд, и хотя о прямых поставках по ней российского газа речи не идет, России этот проект тоже выгоден – ведь 25% из этих денег могут взять на себя российские компании, что в условиях западных антироссийских санкций совсем неплохо. Ну и потом – Россия будет заниматься операционным управлением трубой и получать за это деньги. Выгодно это и Ирану, который сможет поставлять СПГ Пакистану из своих запасов. Что касается недовольства, проект это внутренний, поэтому вряд ли против него будут возражать соседи по региону.

Ну и если рано или поздно ТАП все же построят, для России как его оператора в этом будут только плюсы.