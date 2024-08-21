Уникальная женщина Алина Пекова: единственная альпинистка из России, покорившая все высочайшие горы мира

Альпинистка Алина Пекова стала первой в России женщиной, которая смогла взойти на все 14 восьмитысячников Земли. На покорение всех вершин у нее ушло полтора года. 10 из них она преодолела в 2023 году.

Взойти на все самые высокие вершины в мире смогли 39 мужчин и 2 женщины. Альпинистка Алина Пекова стала третьей женщиной, которая повторила успех свои коллег и единственной россиянкой, взошедшей на все 14 гор.

Последняя вершина покорилась Алине 9 октября 2024 года. Это была гора Шишабангма в Гималаях высотой 8027 метров.

© Фото: соцсети Алины Пековой

На какие горы взошла Алина Пекова?

В мире насчитывается 14 самых высоких гор, от Шишабангмы высотой 8027 метров до Эвереста высотой 8848 метров. Самую высокую вершину альпинистка покорила второй в 2023 году.

Восхождение Алины Пековой на восьмитысячники в хронологическом порядке:

Аннапурна в Гималаях. Высота 8091 метров - 16 апреля 2023 год Эверест в Гималаях. Высота 8848 метров - 18 мая 2023 года Лхоцзе на границе Китая и Непала. Высота 8516 метров - 18 мая 2023 года Макалу в Тибетском автономном районе. Высота 8485 метров - 29 мая 2023 года Нанга-Парбат в Кашмире. Высота 8126 метров - 26 июня 2023 года Броуд-Пик на границе Пакистана и Китая. Высота 8051 метров - 19 июля 2023 года K2 или Чогори на границе Кашмира. Высота 8611 метров - 27 июля 2023 года Гашербрум в Кашмире на границе с Китаем. Высота 8080 метров - 2 августа 2023 года Манаслу в Гималаях. Высота 8163 метров - 20 сентября 2023 года Дхаулагири в центральной части Непала. Высота 8167 метров - 29 сентября 2023 года Чо-Ойю в Гималаях. Высота 8201 метров - 6 октября 2023 года Канченджангу в Гималаях. Высота 8 586 метров - 8 июня 2024 года Гашербрум-II на границе Китая и Пакистана. Высота 8 035 метров - 21 июля 2024 года Шишабангма в Тибетском автономном районе. Высота 8 027 метров - 9 октября 2024 года

© Фото: соцсети Алины Пековой

Биография альпинистки Алины Пековой

Алина Пекова родилась 8 января 1993 года в селе Чегем Второй в Кабардино-Балкарии. Школу закончила в городе Нальчик. С детства занималась спортом – художественной гимнастикой и теннисом.

Отец альпинистки, Юрий Пеков, в прошлом спортсмен. Предполагается, что сейчас занимается бизнесом, и именно он спонсировал первые восхождения дочери, которые обходились в порядка 100$ тыс.

Алина закончила Кабардино-Балкарский государственный университет. Имеет диплом филолога. Также свободно говорит на английском языке, что помогает ей при организации восхождений.

Известно, что до того, как увлеклась покорением вершин, работала в ювелирной сфере.

© Фото: соцсети Алины Пековой

История восхождений Алины Пековой

Альпинизмом девушка увлеклась в 2017 году. Тогда же покорила свою первую вершину – Эльбрус.

Далее приступила к восхождению на шеститысячники. Например, взошла на Килиманджаро. Затем достигла пика семитысячника Аконкагуа в Андах.

Старт восхождений на восьмитысячники начала в апреле 2023 года. Подготовка к была сложной и долгой. Альпинистка регулярно тренировалась в зале и занималась бегом.

© Фото: соцсети Алины Пековой

Алина побила рекорд России по количеству покоренных вершин за короткое время. 11 восьмитысячников прошла за 6 месяцев. При этом, в мае 2023 года после восхождения на Эверест, не спускаясь в базовый лагерь, пошла на соседнюю вершину Лходзе. Две горы соединены Южным седлом на высоте 7900 метров.

Между восхождениями не хватало времени на полное восстановление. Спустя неделю после очередного покорения горы Алина шла на следующую. У альпинистки была цель – за максимально короткий промежуток времени покорить большую часть вершин.

© Фото: соцсети Алины Пековой

В планах в прошлом году было покорение 12 пиков, но при попытке взойти на Шишабангму произошла трагедия. Погибли друзья альпинистки, с которыми она нередко пересекалась во время восхождений.

В своих соцсетях Алина пишет об этом дне как о самом страшном эпизоде в своей жизни.

В 2024 году сезон восхождений альпинистка начала в июне с горы Канченджангу в Гималаях.

Всего восхождение на 14 восьмитысячников у Алины Пековой заняло полтора года.

© Фото: соцсети Алины Пековой

Личная жизнь Алины Пековой

Информации о личной жизни Алины Пековой мало.

Известно, что телосложение девушки хрупкое – она весит около 50 кг, а рост 165 см. Но это не мешает альпинистке быть выносливой и крепкой.

Сейчас девушка живет в Москве, но часто приезжает на свою малую родину в Кабардино-Балкарию.

Свое свободное время любит проводить с близкими людьми, гулять на природе и готовить национальные кавказские блюда.

Близкие Алины поддерживают ее любовь к альпинизму и каждый раз ждут в гости, чтобы она рассказала о всех приключениях.

В соцсетях альпинистка пишет, что не любит использовать слово «покорить» по отношению к горам. Потому что считает, что гора сама решает, пускать человека на вершину или нет.

© Фото: соцсети Алины Пековой