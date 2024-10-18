Вестник Кавказа

Чемпионат альпинистов примут горы Ингушетии

Чемпионат альпинистов примут горы Ингушетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Команды из сильнейших спортсменов посоревнуются в чемпионате России по альпинизму в 2025 году. Он будет организован в Джейрахском районе Ингушетии весной.

В высокогорье Ингушетии будет организован чемпионат РФ по альпинизму, участниками которого станут 17 команд со всей страны, рассказал руководитель республики Махмуд-Али Калиматов.

"С 10 по 20 марта в горном Джейрахском районе в альплагере "Кязи" пройдет чемпионат России по альпинизму в техническом классе"

- Махмуд-Али Калиматов

Альпинистский лагерь "Кязи" стоит на высоте 2 тыс м над уровнем неба. Для участников чемпионата там созданы все условия: есть интернет, зоны отдыха и питания, а также комфортные вагончики для проживания.

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