Вестник Кавказа

Трагедией с российскими альпинистами на Казбеги занялось МВД Грузии

Трагедией с российскими альпинистами на Казбеги занялось МВД Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Гибель двух туристов из России во время восхождения на гору Казбеги попала во внимание МВД Грузии. Они начали расследование происшествия.

МВД Грузии начало расследование по факту гибели двух российских альпинистов на горе Казбеги, передали местные СМИ. Им предстоит выяснить причины и подробности происшествия.

Что случилось с туристами из России на горе Казбеги в Грузии?

Трагедия на горе Казбеги в Грузии случилась еще 5 октября, однако информация о ней появилась только сегодня.

Официальной причины гибели двух альпинистов из России еще нет. Есть версия, что они сорвались с веревки во время подъема на ледник и разбились. Также некоторые издания указывают на то, что мужчины скончались от переохлаждения, так как в то время на горе была неблагоприятная погода.

Их тела спустили спасатели на вертолете патрульной полиции республики и перевезли в Тбилиси.

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