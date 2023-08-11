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Россия готова принять в газовый союз новые страны

Россия готова принять в газовый союз новые страны
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Тройственный газовый союз России, Узбекистана и Казахстана заинтересовал другие страны. В российском МИД допускают расширение сотрудничества в рамках союза.

Газовый союз России, Узбекистана и Казахстана может пополниться другими государствами-участниками, поделились в МИД РФ.

"Не исключаем возможности расширения трехстороннего взаимодействия в газовой сфере. Знаем, что интерес к нему проявляют и другие государства. Мы открыты к подобному сотрудничеству при том понимании, что оно должно быть взаимовыгодным и конструктивным, учитывающим позиции всех участников"

– глава департамента экономического сотрудничества министерства Дмитрий Биричевский

Инициатором создания тройственного газового союза в ноябре прошлого года стала Москва. Согласно проекту, который пока еще в работе, газ из РФ будет транзитом идти по трубопроводу "Средняя Азия - Центр". На сегодняшний день еще не определены размеры финансовых вложений в проект каждой из сторон.

Данный газопровод дает возможность поставок газа не только в Туркменистан и Киргизию, но и в страны Восточной Европы, говорится в материале РИА Новости.

Лавров: газовый союз России, Казахстана и Узбекистана выгоден всем сторонам

Лавров: газовый союз России, Казахстана и Узбекистана выгоден всем сторонам

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