Россия готова принять в газовый союз новые страны

Газовый союз России, Узбекистана и Казахстана может пополниться другими государствами-участниками, поделились в МИД РФ.
"Не исключаем возможности расширения трехстороннего взаимодействия в газовой сфере. Знаем, что интерес к нему проявляют и другие государства. Мы открыты к подобному сотрудничеству при том понимании, что оно должно быть взаимовыгодным и конструктивным, учитывающим позиции всех участников"
– глава департамента экономического сотрудничества министерства Дмитрий Биричевский
Инициатором создания тройственного газового союза в ноябре прошлого года стала Москва. Согласно проекту, который пока еще в работе, газ из РФ будет транзитом идти по трубопроводу "Средняя Азия - Центр". На сегодняшний день еще не определены размеры финансовых вложений в проект каждой из сторон.
Данный газопровод дает возможность поставок газа не только в Туркменистан и Киргизию, но и в страны Восточной Европы, говорится в материале РИА Новости.