Россия готова принять в газовый союз новые страны

Опубликовано: 9:46, 11 авг 2023 (UTC+3 MSK)

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Тройственный газовый союз России, Узбекистана и Казахстана заинтересовал другие страны. В российском МИД допускают расширение сотрудничества в рамках союза.

Газовый союз России, Узбекистана и Казахстана может пополниться другими государствами-участниками, поделились в МИД РФ.

"Не исключаем возможности расширения трехстороннего взаимодействия в газовой сфере. Знаем, что интерес к нему проявляют и другие государства. Мы открыты к подобному сотрудничеству при том понимании, что оно должно быть взаимовыгодным и конструктивным, учитывающим позиции всех участников"

– глава департамента экономического сотрудничества министерства Дмитрий Биричевский

Инициатором создания тройственного газового союза в ноябре прошлого года стала Москва. Согласно проекту, который пока еще в работе, газ из РФ будет транзитом идти по трубопроводу "Средняя Азия - Центр". На сегодняшний день еще не определены размеры финансовых вложений в проект каждой из сторон.

Данный газопровод дает возможность поставок газа не только в Туркменистан и Киргизию, но и в страны Восточной Европы, говорится в материале РИА Новости.