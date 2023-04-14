Лавров: газовый союз России, Казахстана и Узбекистана выгоден всем сторонам

Опубликовано: 14:42, 14 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Газовый союз России, Казахстан и Узбекистана принесет выгоду всем сторонам, заявил Лавров. Проект, переговоры по которому продвинулись вперед, поможет укрепит энергетическую безопасность.

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил о продвижении вперед переговоров по газовому союзу с Казахстаном и Узбекистаном, и перечислил выгоды этого проекта.

По словам министра, обсуждение проекта газового союза, в том числе на уровне лидеров трех стран активно продвинулось. Он выразил уверенность, что тройственный союз приведет к укреплению энергобезопасности и принесет выгоду участникам.

"Выгода будет для всех, поскольку есть и поставщики газа, и те, кто в этом газе заинтересован, когда стороны договариваются и об условиях транзита, и об условиях цены и, если всех все устраивает, то выигрывают все",

– заявил Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Ташкент.

Предложение о газовом союзе было выдвинуто российской стороной осенью 2022 года.