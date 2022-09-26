Пакистанский ”Стеклодув” на ”Оскаре-2025”

Первый в истории пакистанского кинематографа полнометражный анимационный фильм ”Стеклодув” выдвинут от Пакистана на премию ”Оскар-2025”. О чем мультфильм, кто его создал и что в нем уникального - рассказываем в этом материале.

Что за мультфильм ”Стеклодув”

26 июля 2024 года в Пакистане состоялась премьера анимационного фильма ”Стеклодув” - первого в истории страны. Мультфильм из двух с половиной тысяч рисунков, созданных вручную, снят в жанре ”история взросления”. Место действия - вымышленная страна, напоминающая Пакистан, а главные герои юный Винсент, который вместе с отцом работает в лучшей городской стеклодувной мастерской, и молодая скрипачка Аллиз, чей отец - полковник армии. Между молодыми людьми завязываются отношения на фоне угрозы надвигающейся войны, к которой Винсент и его отец не хотят иметь никакого отношения. По словам создателя мультфильма, своей работой он хотел показать, что ”жизнь прекрасна и хрупка, как стекло”.

Кто создал мультфильм ”Стеклодув”?

Мультфильм ”Стеклодув” (Glassworker) - результат труда 33-летнего пакистанского режиссёра Усмана Риаза, который за свою 10-летнюю карьеру успел поработать и в сфере музыкальной индустрии, и в кинематографе. У себя на родине, в Пакистане, Усман считается настоящим дарованием, который своей работой способствует культурному обмену и продвижению страны в сфере искусств.

Как создавался ”Стеклодув”?

К созданию будущего анимационного фильма Усман Риаз приступил еще 10 лет назад. Тогда он нарисовал первые наброски, которые впоследствии стали кадрами полнометражного мультфильма. Поскольку в Пакистане нет как таковой индустрии мультипликационных фильмов, Риазу пришлось самому искать финансирование для своего проекта. Собрав через краудфандинговую платформу Kickstarter более $ 115 тыс, в 2016 году Усман основал собственную анимационную студию Mano Animations, а в 2019 году начался процесс создания картины. Вместе с Усманом трудились его жена Марьям, двоюродный брат Хизер, а также еще 500 человек из Пакистана и всего мира. Работа над фильмом была завершена осенью 2023 года.

Что вдохновило пакистанского аниматора?

По словам Усман Риаза, в поисках наставников и вдохновения для своей работы, он отправился в японскую анимационную Студию Гибли, основал которую в 1995 году оскароносный режиссер Хаяо Миядзаки. На Студии Гибли были созданы такие шедевры, как ”Унесённые призраками”, ”Ходячий замок”, ”Принцесса Мононоке” и много других. Именно ветераны японской студии вдохновили Усмана на создание собственного анимационного фильма. Более того, пакистанскому режиссёру удалось привлечь для участия в проекте креативного консультанта Джоффри Векслера, который работал над созданием анимационного фильма ”Воспоминания о Марни”, произведённого на Студии Гибли. В итоге, ”Стеклодув” Риаза получился очень в духе и стилистике легендарных японских аниме-фильмов, но при этом с уникальным видением пакистанского автора. Сам Усман говорит, что Хаяо Миядзаки и Исао Такахата, еще один японский аниматор, который долгое время работал с Миядзаки, всегда будут его кумирами, на которых он равняется.

Как ”Стеклодува” приняли в Пакистане?

Премьера анимационного фильма ”Стеклодув” в Пакистане состоялась 26 июля 2024 года, однако, к сожалению, большую кассу творение Риаза не собрало: показ фильма в родной стране принёс создателю чуть менее $ 110 тыс. Возможно, это связано с тем, что анимационный фильм предназначен не для детской аудитории, а его тематика, в целом, антивоенная.

Несмотря на относительно небольшую сумму, собранную на показах в Пакистане, ”Стеклодув” уже успел снискать международную любовь: в июне фильм был показан на Международном фестивале анимационных фильмов в Анси, а в августе - на Международном анимационном фестивале в Хиросиме. Рейтинг фильма на IMBd - 8.5, а отзывы людей, успевших его посмотреть, самые восторженные.

Покажут ли ”Стеклодува” в России

В прошлом месяце, российский дистрибьютор кинофильмов ”Русский репортаж” сообщил, что пакистанский анимационный фильм ”Стеклодув”, будет показан в России в следующем году, однако точная дата выхода фильма пока неизвестна.