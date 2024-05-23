Нестабильность снова маячит на Южном Кавказе

В Армении и Грузии проходят антиправительственные митинги. Разные по характеру протесты против Кобахидзе и Пашиняна объединяет одно - они создают нестабильность на Южном Кавказе и вредят интересам России и других региональных игроков.

Протесты в Армении

27 мая в Армении возобновились антиправительственные протесты. Движение "Тавуш во имя родины", возглавляемое архиепископом Багратом Галстаняном, сформировалось как реакция на мирный возврат под контроль Баку четырех сел в Газахском районе Азербайджана. 24 мая азербайджанские пограничники заняли позиции у этих сел в рамках процесса делимитации армяно-азербайджанской границы.

26 мая протестующие, требующие отставки премьер-министра Никола Пашиняна, выдвинули кандидатуру Галстаняна на пост главы государства. В тот же день сам архиепископ предложил премьеру и главе МВД Ваге Казаряну встретиться. "Наше требование, чтобы вы сейчас спустились вниз, к людям, которые находятся здесь, и ответили за ваши деяния", - сказал Галстанян.

Митингующие стараются заблокировать движение в стране. В частности, они перекрыли трассу Ереван – Аштарак и Ереван – Армавир. Перекрыт ряд центральных улиц и проспектов в столице Армении. В процессе поучаствовал и сам Галстанян, поставив черный внедорожник на перекрестке улиц Абовяна и Саят-Нова.

Кабмин Пашиняна пока что сдержанно реагирует на нарастающие беспорядки. Представитель МВД в воскресенье вышел к участникам акций и сообщил, что у Казаряна запланированы другие встречи, и он не сможет пообщаться с активистами. Галстанян ответил, что подождет. Сегодня Ваге Казарян все-таки согласился на диалог, но "не в уличном формате". Архиепископ уже встретился с начальником полиции Арамом Ованнисяном.

Премьер-министр Армении не чувствует риска дестабилизации. Он заявил, что не видит признаков политического кризиса в стране. "Все государственные институты Армении работали, работают и будут продолжать работу в рамках своих функций", - отметил он в беседе с журналистами. Что касается встречи с лидером оппозиции, то Пашинян сегодня такую возможность допустил, но только если Галстанян будет на ней в статусе рядового гражданина.

"У меня бывают встречи с гражданами, у этих встреч есть свой процедурный формат. И кто хочет записаться на встречу со мной, может это свободно сделать", - заявил Пашинян.

По вопросам делимитации границ с Азербайджаном и мирного соглашения, которые так беспокоят улицу, премьер отметил прогресс и улучшение: "На высшем уровне из Азербайджана были сделаны заявления, что они остаются верны Алма-Атинской декларации и договоренностям, достигнутым в Праге. Могу сказать, что в переговорной атмосфере между Арменией и Азербайджаном наблюдается значительное улучшение, но это еще не означает, что все вопросы решены".

Протесты в Грузии

Тем временем штормит соседнюю Грузию. Оппозиция, критикующая закон об иноагентах, который парламент принял вопреки вето президента Саломе Зурабишвили, готовится к долгосрочным акциям протеста. Они будут митинговать вплоть до 26 октября 2024 года - дня парламентских выборов. В своем давлении на правительство Ираклия Кобахидзе оппозиция и примкнувшая к ним Зурабишвили надеются на поддержку Запада.

"Весь Запад будет с нашим народом. Под санкциями будут те, кто принял этот закон, но Грузия не будет под санкциями", - обратилась она к протестующим у здания парламента накануне по видесвязи из своей резиденции.

В США и ЕС уже принимают меры давления на грузинскую власть. И в Вашингтоне, и в Брюсселе заявили о том, что закон об иноагентах негативно скажется на евроинтеграции Грузии. Госсекретарь Энтони Блинкен объявил о визовых ограничениях и возможности пересмотра отношений США с республикой. В ЕС тоже рассматривают ограничительные меры. Конкретные действия в ЕС будут обсуждаться на июньском саммите.

В правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" заявили, что суверенитет страны "не продается". Кобахидзе призвал не допустить шантажа с евроинтегарцией и повторения украинского сценария.

"То, что мы видим, так это некоторые лица - глобальная партия войны - пыталась использовать тему Евросоюза для беспорядков в Грузии и смены власти. Мы все увидели, к чему привели такие процессы на Украине. <...> Реально, такой шантаж привел Украину к сегодняшнему дню", - сказал он на пресс-конференции.

Последние протесты вылились в открытое противостояние между Зурабишвили и Кобахидзе. На торжественной церемонии празднования дня независимости, премьер обвинил президента в "предательстве". С то же трибуны Зурабишвили обвинила правительство Кобахидзе в сотрудничестве с Россией, добавив, что над Грузией "нависает призрак России". Закон об иноагентах, да и само правительство президент вместе с оппозицией называют "российским".

Перспективы региона

Суть протестов в Грузии и Армении разная. В Армении причина беспорядков - территориальный вопрос, который оппозиция считает односторонней сдачей земель, а в Грузии - контроль иностранного влияния, рассматриваемый протестующими как ограничение свободы слова. Другое различие в том, что в Армении действующая власть устраивает Запад, а в Грузии - нет. Поэтому США и ЕС в случае с Грузией демонстрируют активное участие, отправляя своих глав МИД на митинги и угрожая санкциями. Также отличает ситуации тот факт, что "Грузинская мечта" пришла к власти путем выборов, а Пашинян фактически отнял ее через революцию у Сержа Саргсяна, хотя впоследствии его партия и смогла добиться победы на выборах.

Объединяет протесты одно - они создают нестабильность в стратегически важном регионе Южного Кавказа. Смена власти в Грузии одинаково невыгодна как России, так и Ирану, Турции и Азербайджану. Укрепление западного влияния и подконтрольных ему НПО ослабит налаженные с Россией партнерские связи, будет провоцировать угрозу новых войн из-за Абхазии и Южной Осетии и создаст риски для стабильности политических режимов в странах региона, за исключением Армении.

Смена власти в Армении для России, с одной стороны, кажется выгодной, учитывая антироссийский курс Пашиняна и перспективу выхода Еревана из ОДКБ и ЕАЭС. В то же время, если приход оппозиции к власти сорвет мирное урегулирование отношений с Баку, это нанесет урон многолетним усилиям России по деэскалации армяно-азербайджанской ситуации. Такая же логика работает в случае с Ираном и Турцией, наравне с Россией нацеленных на реализацию формата "3+3". Что касается Баку, то он в военном плане готов и к самому худшему сценарию вплоть до прихода к власти реваншистов, но предпочтет продолжить мирный процесс с Пашиняном ради реализации выгодных экономических проектов.