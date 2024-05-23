Пашинян опроверг внутриполитический кризис в Армении

Глава армянского правительства заверил, что все госинституты продолжают функционировать. По его словам, никакого кризиса в стране нет.

В Армении нет внутриполитического кризиса. Об этом на фоне регулярных акций протеста заявил премьер-министр страны.

Никол Пашинян подчеркнул, что государственные органы республики работали и продолжают работать в рамках своих функций.

"Что есть политический кризис? Можете посмотреть в учебниках формулировку. Все государственные институты Армении работали, работают и будут продолжать работу в рамках своих функций"

– глава правительства

Напомним, с 9 мая в Ереване каждый день проходят демонстрации с требованием отставки премьера. Протестующие также требуют остановить делимитацию границы с Азербайджаном и процесс возвращения ему ряда сел.