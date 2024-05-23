Оппозиция Армении начала решающую атаку на Пашиняна

В Армении возобновились акции протеста, митингующие требуют отставки Никола Пашиняна. Полиция сообщила о задержании почти 200 человек. Задержания продолжаются.

Акции неповиновения возобновились утром в Ереване и других частях Армении, есть задержанные среди протестующих, сообщает пресс-служба МВД республики.

Митингующие требуют отставки армянского премьера Никола Пашиняна. Они пытаются перекрыть главные центральные улицы и проспекты с помощью мусорных баков, самокатов и скамеек.

Помимо этого, протесты проходят в метро Еревана. Митингующие также перекрыли трассы межобластные дороги и трассы межгосударственного значения.

В ведомстве заявили, что с утра полицией было задержано 197 участников акций протеста. Там же добавили, что задержанные не выполнили требования сотрудников.

В министерстве подчеркнули, что полицейские продолжают задерживать митингующих.

Игрушечная революция в Армении

Как отметил старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров, сегодняшние акции протеста гарантированно не приведут ни к каким политическим изменениям в Армении. "С одной стороны, новая кампания армянской оппозиции накануне перешла на более серьезный уровень: формальный лидер протестов Баграт Галстанян с благословения католикоса Гарегина II отказался от церковного служения (хотя, судя по видео, рясу не снимает), что дает ему юридическую возможность возглавить какое-либо политическое движение, которое в 2026 году будет участвовать в парламентских выборах, претендуя на легитимную смену власти в Армении. С другой стороны, в ней не изменилось ничего с точки зрения содержания: у протестующих нет никакой политической программы, кроме отставки премьер-министра Никола Пашиняна, Галстанян по-прежнему не более чем марионетка, а за спиной его все так же стоят националисты Роберт Кочарян и Серж Саргсян", - прежде всего сказал он.



"Старые националистические власти даже не стараются скрывать свое участие в движении Баграта Галстаняна. Вместо того, чтобы провозгласить его "третьей силой", о необходимости которой столько толковали с момента капитуляции Армении в Карабахской войне, они заявили Галстаняна как кандидата в премьер-министры от объединенной оппозиции. А кто сейчас в республике оппозиция? Националистический блок Роберта Кочаряна "Армения" и националистический блок "Честь имею" Сержа Саргсяна – люди, которых армянские граждане выгнали из руководства государством во время бархатной революции 2018 года. За спиной Галстаняна эти идеологи вечной войны с Азербайджаном продолжают работать в привычном стиле: поскольку Кочарян и Саргсян пришли к власти силовым путем и за десятилетия не приобрели никакого опыта реальной политики, они не утруждаются политическими программами и полагают, что для возвращения во власть им достаточно просто избавиться от Никола Пашиняна. А марионетка Галстанян повторяет все их движения", - обратил внимание Андрей Петров.



"При этом, судя по действиям и оппозиции, и властей, оппозиция изначально получила жесткое предупреждение, что все ее попытки раскачать ситуацию беспорядками встретят немедленный силовой ответ. В итоге сейчас мы видим в Армении некую "игрушечную революцию". Националисты выводят своих людей на улицы, но те строят лишь весьма условные баррикады из пустых мусорных баков и электросамокатов, в худшем случае машинами и толпой перекрывают дороги. Галстанян всюду ходит и говорит только, что хочет добиться отставки Пашиняна "по-хорошему". Между тем полиция сотнями задерживает тех, кто хоть немного выходит за обозначенные властями рамки выражения протеста. А сам Никол Пашинян спокойно ездит по республике, инспектирует затопленные районы, проводит совещания. Если обычно, когда власти оказываются в ослабленном положении. Пашинян предпочитает некоторое время не показываться на публике, то теперь он попросту игнорирует оппозиционные выступления и призывы к отставке", - подчеркнул старший аналитик "Вестника Кавказа".



"Режим Никола Пашиняна за прошедшие годы выдержал несколько серьезных испытаний на прочность – взрыв общественного негодования после капитуляции в Карабахской войне в ноябре 2020 года, конфликт с генералитетом в феврале 2021 года, внеочередные парламентские выборы в июне 2021 года, признание территориальной целостности Азербайджана в октябре 2022 года, прекращение контрабанды оружия в Ханкенди в декабре 2022 года, установка азербайджанского пропускного пункта на Лачинской дороге в апреле 2023 года и, наконец, полная ликвидация сепаратистского проекта в Ханкенди в сентябре 2023 года. Каждый раз националистическая оппозиция устраивала акции протеста и требовала отставки Пашиняна, и каждый раз протесты заканчивались ничем. Ненавистные гражданам карабахские старики не имеют массовой поддержки, а кроме них и "Гражданского договора" Никола Пашиняна политических сил в Армении нет. Сейчас у оппозиции новый сезон, но он тем более закончится с нулевым результатом, ведь поводом для протестов избрано позитивное для республики событие – мирная делимитация границы с Азербайджаном. Люди хотят жить мирно, а противники Пашиняна зовут их воевать. Реакция общества здесь очевидна", - заключил Андрей Петров.