В Ереване нашли замену Николу Пашиняну

В столице Армении стартовал очередной митинг с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна – участники акции скандируют имя архиепископа Баграта Галстаняна, которого они хотят видеть на этом посту.

В Ереване сегодня вновь проходит митинг протеста, участники которого требуют уйти в отставку у премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Митингующие скандируют имя человека, которого хотели бы видеть на этом посту – это лидер нынешней оппозиции, глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян.

Армянскому народу нужен человек, который может взять ответственность и объединить всех. Человек который знает что такое Родина, знает цену человеческой жизни, мира. Человек который принес нам надежду и закрыл дверь войны. Этот человек Владыка Баграт, заявил на митинге востоковед Гурген Меликян

До него на митинге выступил сам Галстанян, заявивший, что протестное движение вышло на свой третий, заключительный этап, озвучив и требования к временному кандидату. По словам лидера оппозиции, он должен придерживаться трех ключевых пунктов:

- быть выше партийных или групповых интересов, способствовать общественному единству, основанному на правосудии;

- вести внешнюю политику без "анти" с "замораживанием" нынешней ситуации и начать реальные переговоры с Азербайджаном, которые должны состояться в условиях отсутствия угрозы применения силы, процесс делимитации должен начаться после заключения мирного договора на основе четких карт с привлечением гарантов;

- провести очередные или внеочередные выборы, не претендуя в будущем на личное участие в них.

"Я никогда не пытался уйти от ответственности. Учитывая ожидания широких кругов относительно моей кандидатуры, обсудил с Католикосом Всех армян и мы решили, что я не могу совмещать мою службу и премьерство. Я попросил Католикоса заморозить свою 30-летнюю духовную службу. Это личное решение. Я готов принести эту жертву на алтарь священной Родины. Моя служба выше любой должности, но это - жертва, без которой ничего не может измениться в нашей жизни"

- Баграт Галстанян

В целом митинг проходит довольно мирно, хотя во избежание возможных инцидентов ереванские полицейские оцепили здание правительства, где митингуют собравшиеся.

Заслуживает внимания и то, что лидер оппозиции призвал не приезжать на акцию жителей пострадавших от стихии районов страны.

Напомним, массовые митинги проходят в Ереване с 9 мая - их участники требуют отставки Пашиняна. Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что глава армянского правительства обвинил армянскую церковь в том, что она является агентом влияния и пообещал разобраться с этой ситуацией за несколько месяцев. Армянское духовенство назвало обвинения премьер-министра голословными, призвав руководителей страны вспомнить об исторической роли Церкви в защите Родины и нации, что прописано в Конституции.