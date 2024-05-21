Вестник Кавказа

Армянское духовенство попросило власти изменить политику в отношении церкви

Церковь Святой Богородицы в Гюмри
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В среду глава армянского правительства обвинил армянскую церковь в том, что она является агентом влияния. Он пообещал разобраться с этой ситуацией за несколько месяцев.

Представители Армянской апостольской церкви (ААЦ) обратились к властям республики с призывом пересмотреть свою политику в отношении духовенства. Об этом сказано в заявлении, распространенном после собрания духовенства.

Высшее духовенство Армении настаивает на том, что недавние обвинения премьер-министра являются голословными. Оно также призвало руководителей страны вспомнить об исторической роли Церкви в защите Родины и нации, что прописано в Конституции.

Ранее Никол Пашинян назвал церковь "агентом влияния" и подчеркнул, что разберется с этим вопросом в течение 2-3 месяцев.

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