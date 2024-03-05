Как Азербайджан и Россия наладили сотрудничество в Каспийском регионе

Нурад Мамедов, Центр анализа международных отношений

Определение международно-правового статуса Каспийского моря на протяжении десятилетий оставалось одним из самых сложных противоречий в отношениях между прикаспийскими государствами. Вопрос определения статуса Каспия связан с разведкой и разработкой морских нефтегазовых месторождений и вывозом добываемой продукции на мировые рынки.

Определение международно-правового статуса Каспийского моря на протяжении десятилетий оставалась одним из самых сложных противоречий в отношениях между прикаспийскими государствами. Вопрос определения статуса Каспия, непосредственно связанный с разведкой и разработкой морских нефтегазовых месторождений и вывозом добываемой продукции на мировые рынки, сразу же был включен в приоритет внешней политики прикаспийских государств.

До распада Советского Союза существовала правовая база: Договор о Содружестве России и Ирана от 26 февраля 1921 года, регулирующий статус Каспийского моря. Статья 3 этого документа предусматривает:

Обе Высокие Договаривающиеся Стороны будут пользоваться рекой Атрек и другими пограничными реками и водами на равных правах. Для окончательного урегулирования вопроса о пользовании пограничными водами и для разрешения всех спорных пограничных и территориальных вопросов будет назначена комиссия из представителей Персии и России.

В Договоре о торговле и судоходстве от 25 марта 1940 года между СССР и Ираном регулируется право сторон ловить рыбу в водах, омывающих их берега, в пределах 10 морских миль. Согласно Соглашению о воздушном сообщении между правительством СССР и шахиншахским правительством Ирана" от 17 августа 1964 года, воздушная граница на Каспийском море определялась прямой линией, проходящей через территориальные воды двух стран (линия между поселениями Астара в Азербайджанской ССР и Гасангулу в Туркменской ССР).

В 1970 году Министерство нефтяной промышленности СССР разделило Каспий на национальные сектора:

113 тыс. кв. км Каспийского моря отдавалась Казахстану,

80 тыс. кв. км — Туркменистану

80 тыс. кв. км — Азербайджану

64 тыс. кв. км — РСФСР.

Неопределенность вокруг статуса Каспия была связана с распадом СССР в 1991 году. Это ключевое событие привело к увеличению числа стран, имеющих выход к Каспийскому морю, с двух (СССР и Иран) до пяти (Россия, Иран, Казахстан, Азербайджан и Туркменистан). Распределение длины береговой линии между этими странами следующее:

Азербайджан – 955 км

Иран – 724 км

Казахстан – 2320 км

Россия – 695 км

Туркменистан – 1200 км.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Азербайджан

Путь Азербайджана к восстановлению государственности разворачивался на фоне огромных политических и экономических проблем. Ситуацию осложнила оккупация Карабаха и семи прилегающих районов Азербайджана вооруженными силами Армении. В таком контексте возрождение нефтяного сектора Азербайджана стало жизненно важной предпосылкой для выживания нации и социально-экономического развития. Этот принцип стал не только краеугольным камнем внутренней политики, но и многовекторной сбалансированной внешней политики.

На момент распада СССР Азербайджан обладал наиболее значительным и исследованным ресурсным потенциалом в районе Каспийского моря, поскольку на протяжении более двух столетий в этом районе велась промышленная добыча углеводородов. В начале 1990-х в стране произошел серьезный кризис нефтяного сектора, который был вызван нехваткой финансовых ресурсов и высоким уровнем истощения месторождений на суше и месторождении "Нефтяные камни". В этой связи основной упор был сделан на добычу углеводородов в море. Наиболее крупные месторождения: Азери, Чираг, Гюнешли, Карабах.

Запасы Азери, Чираг и Гюнешли позволили республике в 1994 году заключить "контракт века", по которому основными партнерами Азербайджана стали 11 иностранных компаний, среди которых российская компания ЛУКОЙЛ, обладавшая на тот момент 10-процентной долей в разработке месторождения.

Широкое участие ЛУКОЙЛа в совместной разработке нефтяных ресурсов в азербайджанском секторе Каспийского моря является показательным примером успешного российско-азербайджанского делового сотрудничества

- Гейдаp Алиев.

Азербайджан рассматривает Каспийское море как международное пограничное озеро, не имеющее выхода к океану, окруженное территорией пяти государств. Эти принципы применялись при разделе

Великих озер между Соединенными Штатами и Канадой

озера Чад между Камеруном, Чадом, Нигером и Нигерией

озера Малави между Малави, Мозамбиком и Танзанией

Женевского озера между Швейцарией и Францией.

Международная практика показывает, что не только озера, но и полузакрытые и закрытые моря, например Черное море и Мертвое море разграничены между прибрежными государствами по тому же принципу, т. е. по срединной линии.

В то же время Азербайджан не возражает против делимитации Каспийского моря в соответствии с международными морскими принципами, в частности статьей 15 Конвенции ООН по морскому праву, которая регулирует делимитацию территориальных вод государств с противоположными или прилегающими побережьями. Гибкость Азербайджана объясняется тем, что он получит под свою юрисдикцию ту же территорию, что и в случае разделения Каспийского моря в соответствии с международной практикой, применимой к разделу международных приграничных озер.

В ноябре 1995 года была принята новая Конституция Азербайджана, п. 2 ст. 11 которой гласит:

Внутренние воды Азербайджанской Республики, принадлежащий Азербайджанской Республике сектор Каспийского моря (озера), воздушное пространство над Азербайджанской Республикой — составные части территории Азербайджанской Республики.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Россия

Первоначальная Россия рассматривала Каспий как закрытый бассейн без выхода к океану. Согласно этой точке зрения, Каспийское море считалось внутренним озером, освобожденным от применения международного морского права. В случае оформления за Каспием статуса озера, прибрежные государства получат полноценный суверенитет в рамках своих национальных секторов, на которые, равно как и на внутренние воды, станет распространяться международно-правовой принцип невмешательства во внутренние дела друг друга. Если Каспий получит статус моря, то на него распространятся положения Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, которая предоставляет всем, в том числе, и внерегиональным игрокам, право свободного использования судоходства, полетов, прокладки кабелей и трубопроводов в рамках 200-мильной свободной экономической зоны.

В 1995 году Россия выдвинула предложение о признании ресурсов Каспийского моря объектом совместного использования. Согласно ему, любые вопросы о деятельности на море должны были решаться с участием всех прикаспийских государств. Механизмом реализации этой идеи должна была стать региональная организация сотрудничества. Соглашение предусматривало свободное судоходство за исключением 10-мильной прибрежной зоны. Кроме того, предполагалось, что будет создана акционерная компания с участием пяти прикаспийских стран, которая бы занималась разведкой и добычей минеральных ресурсов моря. Идея, однако, нашла поддержку только у Ирана.

Позже в каспийской политике России возобладало более прагматическое отношение к проблеме. Хотя до урегулирования статуса Каспийского моря еще было далеко, 18 января 1996 года Россия и Азербайджан заключили Договор о транзите через территорию РФ азербайджанской нефти, добываемой в Каспийском море, в п. 2 которого оговаривалось, что собственником этой нефти является поставщик. В том же году была создана специальная совместная рабочая группа, основной задачей которой стала разработка Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

В начале 2000 года Владимир Путин провозглашает Каспийское море зоной особых интересов России и проводит курс на закрепление позиций российских компаний в регионе. Концепция внешней политики России предусматривает развитие сотрудничества с другими странами на взаимовыгодной основе с учетом взаимных интересов.

Во время визита президента Путина в Азербайджан в январе 2001 года было подписано Совместное заявление Российской Федерации и Азербайджанской Республики о принципах сотрудничества на Каспийском море. Документ предполагал:

На первом этапе разграничить дно Каспийского моря между сопредельными и противолежащими государствами на секторы на основе метода срединной линии, проводимой с учетом равноудаленных точек и модифицированной по договоренности сторон, а также с учетом общепризнанных принципов международного права и сложившейся практики на Каспии.

Помимо этого, страны утвердили свободу собственных действий на отведенных им участках. Главы двух стран подписали Соглашение о разграничении сопредельных участков дна Каспийского моря 23 сентября 2002 года] Статья 1 гласила:

Дно Каспийского моря и его недра разграничиваются между Сторонами на основе метода срединной линии, проводимой с учетом равноудаленности точек и модифицированной по договоренности Сторон, а также с учетом общепризнанных принципов международного права и сложившейся на Каспии практики.

Статья 2 содержала информацию о том, что

Освоение минеральных ресурсов структур, пересекаемых линией разграничения, будет осуществляться на основе международной практики, применяемой при освоении трансграничных месторождений уполномоченными организациями, назначенными Правительствами Сторон.

Азербайджан считал, что определяющими в разработке и подготовке конвенции о статусе Каспия для приморских государств должны быть принципы добрососедства, взаимоуважения суверенных прав и территориальной целостности друг друга. При этом нужно исходить из общепринятых в мировой практике норм международного права, учитывать сложившуюся традиционную практику эксплуатации моря прикаспийскими странами, необходимость демилитаризации внутренних водных путей РФ как важного фактора для обеспечения безопасности выхода прикаспийских государств в Мировой океан и в целом региональной безопасности. Одно из главных условий – признание суверенных прав на море каждого из прикаспийских государств в пределах их национальных секторов.

Вместе с тем, азербайджанская сторона отмечала, что конвенция о правовом статусе Каспия должна быть принята с общего согласия всех пяти приморских государств. Такая конвенция станет правовой основой для развертывания различных видов договорной деятельности по Каспию. Предлагаемая президентом Азербайджана Гейдаром Алиевым формула разделения Каспия на соответствующие сектора прикаспийских государств как частей их суверенных территорий, в наибольшей мере отвечало интересам этих стран. Такая формула обеспечивала безопасность эксплуатации ресурсов в национальных секторах при условии регулирования подобной деятельности согласно нормам национального законодательства, приведенного в соответствие с международным правом.

В мае 2003 года Азербайджан, Россия и Казахстан подписали Соглашение о делимитации северного участка Каспийского моря. На уровне заместителей министров иностранных дел прикаспийских государств подписано трехстороннее соглашение о точке стыка линии разграничения сопредельных участков дна Каспийского моря.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Иран

Первоначально позиция Ирана по проблеме разграничения Каспия основывалась на принципе свободного владения морем, как было зафиксировано в Договоре от 1921 года между РСФСР и Ираном и Советско-иранском договоре 1940 года о торговле и мореплавании. Но во избежание допуска внерегиональных игроков, Иран предложил разделение по принципу равных долей, что составит по 20% для каждого из прибрежных государств и расширить свой национальный сектор на 6%. Противодействие Тегерана секторальному делению Каспия было вызвано тем, что Иран наделен сектором на Каспии, энергетические резервы которого значительно уступают Азербайджану, Казахстану и Туркменистану. Установление совместного владения предоставляло Тегерану значительно большую долю богатств Каспия, чем он получил бы через секторальное деление.

© Фото: Игорь Лепёхин

Казахстан

Признавая особую природу Каспийского моря, Казахстан занял активную позицию по установлению нового правового статуса региона. Для достижения этой цели Казахстан предложил распространить основополагающие принципы международного морского права на Каспийское море в соответствии с положениями, изложенными в Конвенции ООН 1982 года. В 1994 году Казахстан представил на рассмотрение прикаспийским государствам проект Конвенции о статусе Каспийского моря. Предлагаемая конвенция характеризовала Каспийское море как замкнутый водоем и предполагала установление государственных границ по ширине территориальных вод.

В 1998 году было подписано российско-казахстанское Соглашение о разграничении дна северной части Каспийского моря с целью соблюдения суверенных прав на недропользование, основанное на принципе "срединной линии.

29 ноября 2001 года в Москве между Азербайджаном и Казахстаном было подписано Соглашение о разграничении дна Каспия. Этот документ имеет большое значение с точки зрения определения правового статуса Каспия. Соглашение "О разграничении дна Каспийского моря" по срединной линии, которая строится на основе равного удаления от исходных базовых точек на береговой линии и островах. Координаты исходных базовых точек определяются исходя из среднего многолетнего уровня Каспийского моря, равного отметке -28 метров Балтийской системы высот.

В феврале 2003 года, между Азербайджаном и Казахстаном и Россией было подписано Соглашение о разграничении дна Каспийского моря. Таким образом, к маю 2003 года между тремя прибрежными государствами были разделены дно и соответственно природные ресурсы северной части спорной акватории.

Туркменистан

Туркменистан предложил свою идею, которая предусматривала получение координат срединной линии методом равноудаленных точек, но по широте. Предлагаемая стратегия раздела моря может иметь неожиданные результаты; например, на широте 40°20' от границы азербайджанский берег будет в три раза ближе, чем туркменский. Так, Азербайджан и Казахстан сначала проголосовали за раздел Каспийского моря на части под национальным управлением, тогда как против (с некоторыми оговорками) выступили Россия, Иран и Туркменистан.

Зачем собирались каспийские саммиты?

Если прикаспийские государства действуют как равноправные независимые субъекты, обладающие свободой пользования и управления ресурсами Каспия, то необходимо создать правовую базу, определяющую статус Каспийского моря. Для решения проблемы статуса Каспия были предложены различные варианты. В 1995 году для поиска пути решения проблемы была создана Специальная рабочая группа (СРГ) с целью разработки Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

Первый саммит

В 2002 году в Ашхабаде ситуация не изменилась. В этом вопросе отсутствовало единогласие; каждая сторона исходя из собственных национальных интересов преследовала разные цели. Однако именно на этой встрече были достигнуты политические договоренности активизировать переговорный процесс по разрешению вопроса о правовом режиме на Каспии в пятистороннем формате.

Второй саммит

В 2007 году по итогам саммита была подписана Декларация, ставшая первым серьезным шагом к созданию универсального подхода к разграничению Каспийского моря.

Согласно первому блоку статей, Стороны будут стремиться к миру и стабильности, экономическому развитию, и что стоит отметить, это согласие на проведение регулярных встреч прикаспийских государств по поводу возникших вопросов, связанных с Каспием. Второй блок статей делает акцент на будущий универсальный договор, который будет определять статус Каспийского моря, и будет являться базовым. Также, в Декларации закрепляется положение, ст. 7, что до появления Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, Стороны будут действовать согласованно в сфере рыболовства и судоходства под флагами прикаспийских государств. Появляется важный момент, связанный со ст. 5, где прописано, что "только прикаспийские страны имеют суверенные права на акватории Каспийского моря". Эти две статьи формируют общий режим Каспия для защиты своих интересов и недопуска к разведке природных ресурсов других государств. Стоит выделить экологический фактор в отношениях прикаспийских стран, где прописывается ответственность государств за нанесение ущерба экологии Каспийского моря. Третий блок статей закрепляет позиции стран в сфере безопасности и отмечается важная роль Договора о нераспространении ядерного оружия, как основы безопасности и стабильности региона и развитие мирного атома.

На данном саммите был создан проекта "Касфор", который стал морской группой оперативного взаимодействия пяти прикаспийских государств, но Казахстан не поддержал инициативу.

Третий саммит

В 2010 году в Баку состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности на Каспийском море (вступило в силу в сентябре 2014 г.), которое определило несколько ключевых направлений, по которым предполагалось развивать сотрудничество (ст. 2):

борьба с терроризмом

организованной преступностью

незаконным оборотом оружия и боеприпасов

распространением наркотиков

отмыванием денежных средств

контрабандой

торговлей людьми

незаконной миграцией

браконьерством

пиратством

обеспечение безопасности мореплавания.

Рамочное соглашение предполагало разработку отраслевых протоколов для наполнения конкретным содержанием каждого трека взаимодействия. В совместном заявлении по итогам саммита президенты пяти стран еще раз подтвердили необходимость углубления диалога в рамках "пятерки" в духе дружбы и добрососедства. В дополнительно принятом Протокольном решении они поручили экспертам проработать на рабочем уровне два важных вопроса:

разработать механизм введения на Каспии пятилетнего моратория на вылов осетровых видов рыб; представить соображения о возможной ширине национального морского пояса, исходя из цифр в 24-25 морских миль.

Третий Каспийский саммит стал первой встречей на высшем уровне, в рамках которой было подписано пятистороннее соглашение по одному из наиболее перспективных направлений сотрудничества — безопасности; принято решение о введении "нулевой квоты" на коммерческий лов осетровых, рассмотрены модальности установления национальных зон под суверенитетом в акватории. Эти меры позволили приступить к разработке правовой архитектуры коллективного реагирования на актуальные вызовы и угрозы.

Четвертый саммит

В 2014 году в Астрахани президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил создать Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, которая определила бы основные направления межгосударственных отношений. На высшем уровне было подписано пять документов, центральным из которых стало политическое заявление, где зафиксированы основные принципы деятельности на море, включая положение о делимитации акватории, а также о недопущении присутствия на Каспии вооруженных сил нерегиональных держав. В результате открылся прямой путь к подписанию конвенции о правовом статусе Каспия в 2018 году.

Замглавы МИД Халаф Халафов, который возглавлял делегацию Азербайджана в специальной рабочей группе (СРГ) прикаспийских государств по подготовке проекта Конвенции о правовом статусе Каспия на уровне заместителей министров иностранных дел, заявил, что Астраханский саммит заложил основу нового этапа определения статуса Каспийского моря. По его словам, впервые за 18 лет переговорного процесса по выработке правового статуса Каспия сторонам удалось в политическом заявлении зафиксировать общий подход в разграничении суверенных зон прибрежных государств. План задуман как набор "инструкций", определяющих действия по наиболее "деликатным" аспектам взаимодействия, с особым упором на формирование будущей Конвенции. Документ подчеркивает, что решение ключевых вопросов каспийской повестки находится исключительно в компетенции этих прибрежных государств. Более того, план прямо запрещает присутствие нерегиональных вооруженных сил на Каспии, подчеркивая приверженность принципам поддержания стабильного баланса вооружений в регионе.

Так, согласно Заявлению, водная толща разделена на три зоны:

морское пространство, находящееся под национальным суверенитетом прибрежного государства (ширина – 15 морских миль); прилегающее пространство, на котором прибрежное государство имеет исключительные права на добычу биологических ресурсов, или рыболовная зона (ширина – 10 морских миль); общее водное пространство.

Серьезным успехом стало согласование принципа разграничения морского дна в целях реализации суверенных прав прибрежных государств на недропользование и смежную хозяйственно-экономическую деятельность: оно реализуется на основе общепризнанных принципов и норм международного права по договоренности сторон. Помимо политического Заявления, по итогам президентской встречи было принято Коммюнике, в котором нашли свое отражение основные приоритеты работы на каспийском направлении на ближайшую перспективу.

Пятый саммит

Саммит, который прошел в Актау 12 августа 2018 года, подвел итоги развития Каспийского региона, одновременно создав правовые основания для последующего взаимодействия прикаспийских стран. Конвенция устанавливает, что разграничение на сектора касается именно дна Каспийского моря, а водная поверхность предназначена для общего пользования всеми прикаспийскими государствами. В статье 8 Конвенции подчеркивается, что эти отраслевые разграничения должны определяться посредством соглашений между странами, руководствуясь принципами международного права. Важнейшим аспектом, выделенным в документе, стало положение, касающееся прокладки трубопроводов по дну Каспийского моря. Этот вопрос был предметом обширных дискуссий и переговоров. Статья 14 Конвенции рассматривает этот вопрос, устанавливая, что магистральные трубопроводы могут быть проложены по морскому дну, но с важным условием, что эти проекты должны соответствовать строгим экологическим стандартам.

Россия отдала приоритет включению в Конвенцию конкретного положения об отсутствии вооруженных сил стран за пределами Каспийского региона. Параллельно руководители государств утвердили протокол о сотрудничестве в области борьбы с организованной преступностью, а также Соглашение о предотвращении инцидентов в Каспийском море. Были закреплены новые величины разграничения вод, в соответствии с которыми, территориальное море не должно превышать 15 морских миль, и устанавливается новая форма деления морского пространства — рыболовная зона шириной 10 морских миль, прилегающая к территориальным водам, а морские территории за 25 морских миль находятся в совместном использовании прикаспийских государств.

Помимо Конвенции и документов, касающихся вопросов безопасности, на саммите подписаны Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве и сотрудничестве в области транспорта. В последние годы для России эти вопросы приобрели особую актуальность, поскольку прикаспийские государства реализуют собственные крупные инвестиционные проекты по созданию современной инфраструктуры морских, автомобильных, железнодорожных и авиаперевозок пассажиров и грузов. Речь идет о строительстве инфраструктурных проектов в сфере транспорта, прежде всего, на побережье Каспия. Это побуждает Россию не только взаимодействовать со странами региона в транспортной сфере, участвуя в различных проектах, но и принимать меры по развитию собственной инфраструктуры.

В то же время прикаспийские страны увеличили грузооборот через Каспийское море и намерены добиться его последующего роста. Подписание Конвенции о международно-правовом статусе Каспийского моря создает юридическую базу для последующего сотрудничества прикаспийских государств как в целом, так и по отдельным направлениям деятельности в регионе. Конвенция ликвидировала правовой вакуум в регионе, дав странам региона инструмент для последующего развития отношений. С момента подписания документа его ратифицировали Азербайджан, Казахстан и Туркменистан, и Россия. Иран, единственная страна, не ратифицировала Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Власти Ирана считают, что не все положения концепции соответствуют национальным интересам страны.

Правовые аспекты охраны окружающей среды Каспийского моря

Самый значительный договор об охране природы в Каспийском море —Тегеранская конвенция, подписанная 4 ноября 2003 году пятью прикаспийскими государствами, которая вступила в силу 12 августа 2007 года. В ней заложены основные положения по регулированию

антропогенного воздействия на морскую среду

вопросов охраны биологических ресурсов

общего взаимодействия между сторонами в отношении мероприятий по охране экосистемы Каспия.

В 2011-2012 годах в пятистороннем формате были подписаны значимые для защиты морской среды Каспия международно-правовые документы, как Протокол о региональной готовности, реагировании и сотрудничестве в случае инцидентов, вызывающих загрязнение нефтью, Протокол по защите Каспийского моря от загрязнения из наземных источников.

Приоритетные направления современного азербайджано-российского взаимодействия

На каспийском треке позиции России и Азербайджана во многом созвучны.

Азербайджан имеет выгодное стратегическое положение, и поэтому привлекает внимание крупнейших международных акторов. Сегодня для Азербайджана большое значение имеет многовекторное сотрудничество с Россией. При этом национальным интересом Азербайджана в наибольшей степени соответствует равноправное выстраивание диалога со своими партнерами, без конкретных предпочтений тем или иным государствам или организациям.

По итогам реализации стратегически важных энергетических и транспортно-коммуникационных проектов, Азербайджан утвердился в качестве важного и стремительно развивающегося государства региона. Азербайджан становится потенциально все более весомым и значимым внешнеэкономическим партнером России. В настоящее время достигнут высокий уровень двухстороннего, преимущественно внешнеторгового взаимодействия.

Общий объем торговли между двумя странами составил $3 млрд 952 млн 67,09 тыс., что является ростом на 21% по сравнению с показателями 2022 года.

Экспорт азербайджанских товаров в Россию увеличился на 26,1%, достигнув $1 млрд 83 млн 642,63 тыс., что составляет 3,44% от общего азербайджанского экспорта.

Импорт российских товаров в Азербайджан также увеличился на 19,3%, составив $2 млрд 868 млн 424,46 тыс. и заняв 18,4% от общего объема азербайджанского импорта.

При этом одной из значимых сфер взаимодействия по-прежнему остается добыча и транспортировка углеводородов каспийских месторождений. Компания ЛУКОЙЛ по трубопроводу Баку–Джейхан экспортирует, в частности, извлекаемую на шельфе нефть (за последние 10 лет объем поставок превысил 10 млн т), располагая 10% в "Шах-Денизском партнерстве", и получая долю доходов от экспорта продукции по ЮГК.

Договор на прокачку по маршруту Баку–Новороссийск более 1 млн т нефти (в 2021 году) подписали российская "Транснефть" и азербайджанская SOCAR. Наряду с этим Азербайджан выступает поставщиком природного газа на юг России еще с 2012 года.

© Фото: Дарья Мелехова/ "Вестник Кавказа"

Выгодное географическое положение России и Азербайджана в Каспийском регионе позволяет активнее развивать транспортный и транзитный потенциал МТК "Север-Юг". В начале сентября 2022 года Азербайджан, Россия и Иран подписали в Баку Декларацию о развитии транспортного коридора "Север-Юг". Азербайджан уделяет особое внимание восстановлению и совершенствованию железнодорожной инфраструктуры страны. Увеличение объемов перевозок по МТК "Север-Юг" в январе-мае 2023 года на 41,8%.

Отношения Азербайджана и России носят взаимовыгодный стратегический характер. Углубляются и расширяются связи практически во всех сферах. В этом немаловажную роль играют личные дружественные отношения президентов Ильхама Алиева и Владимира Путина, которые при решении любых вопросов ставят во главе национальные интересы своих народов. Именно это послужило причиной достижения консенсуса между Азербайджаном и Россией, в таком сложном вопросе, как делимитации границ Каспийского моря.