Вестник Кавказа

НИИ Каспийского моря откроют в Казахстане

Море в Израиле
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Экосистема Каспия станет главным объектом изучения специалистов нового НИИ в Казахстане. Проблемы Каспийского моря планируется изучать в сотрудничестве со специалистами из стран каспийской пятерки.

Изучением Каспийского моря в Казахстане займется специальный Научно-исследовательский институт.

Постановление о создании НИИ Каспия было представлено министерством водных ресурсов и ирригации. Новый научный институт будет заниматься следующими проблемами:

  • экология Каспия,
  • обмеление водоема,
  • массовая гибель нерп и рыб,
  • способы сохранения популяции каспийской нерпы.

Также ученые будут изучать ихтиофауну Каспийского моря, исследовать побережье и акваторию.

Кроме того НИИ будет взаимодействует с учеными из других стран прикаспийского региона - Азербайджана, России, Туркменистана, Ирана.

«Создание института позволит комплексно подойти к изучению имеющихся проблем, решать масштабные задачи, усилить международное сотрудничество»

– министр Нуржан Нуржигитов

Правительство Казахстана утвердило решение о создании института Каспийского моря в республике.

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