НИИ Каспийского моря откроют в Казахстане

Экосистема Каспия станет главным объектом изучения специалистов нового НИИ в Казахстане. Проблемы Каспийского моря планируется изучать в сотрудничестве со специалистами из стран каспийской пятерки.
Изучением Каспийского моря в Казахстане займется специальный Научно-исследовательский институт.
Постановление о создании НИИ Каспия было представлено министерством водных ресурсов и ирригации. Новый научный институт будет заниматься следующими проблемами:
- экология Каспия,
- обмеление водоема,
- массовая гибель нерп и рыб,
- способы сохранения популяции каспийской нерпы.
Также ученые будут изучать ихтиофауну Каспийского моря, исследовать побережье и акваторию.
Кроме того НИИ будет взаимодействует с учеными из других стран прикаспийского региона - Азербайджана, России, Туркменистана, Ирана.
«Создание института позволит комплексно подойти к изучению имеющихся проблем, решать масштабные задачи, усилить международное сотрудничество»
– министр Нуржан Нуржигитов
Правительство Казахстана утвердило решение о создании института Каспийского моря в республике.